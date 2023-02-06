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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2455) الاثنين6 فبراير 2023

06 شباط / فبراير 2023 10:15

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شعار وكالة الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2455) الاثنين6 فبراير 2023

أخبار فلسطينية

·         اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

·         فصائل فلسطينية تندد بجريمة أريحا وتتوعد الاحتلال بالرد

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·         الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدفع رواتب المتقاعدين عن شهر كانون ثاني

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  • تركيا ترفع الإنذار للمستوى الرابع وتطلب المساعدة الدولية لرفع آثار الزلزال المدمر
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·         قرار بالاستيلاء على 45 دونماً في دير إستيا والمستوطنون يستهدفون مساحات...

·         »القدس: بن غفير يوعز بهدم مبنى في وادي قدّوم يسكنه 100 شخص

·         »حكومة نتنياهو تعيد إحياء خطة إقامة مستوطنة في "مطار قلنديا"

·         »إضراب للمعلمين في مدارس حكومية لتنفيذ مطالب لهم تمّ الاتفاق عليها

·         »منخفض جوي عميق يحلّ اليوم: رياح وبرودة وأمطار غزيرة وزخات من البرد

·         »محكمة الاحتلال تصادق على هدم منزل الشهيد الجعبري في الخليل

·         »نتنياهو رفض طلباً للعاهل الأردني بشأن موظفي الأقصى

·         »كييف تطالب تل أبيب بإدانة صريحة لروسيا

 صحيفة القدس

·         محدث|| اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

·         صور|| أكثر من 300 قتيل في سوريا وتركيا جراء زلزال كبير

·         سفير فلسطين في تركيا: لا إصابات في صفوف جاليتنا

·         فصائل تنعي شهداء أريحا وتدعو لتصعيد المقاومة

·         وفيات وخسائر مادية بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا

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» الحياة الجديدة

·         3إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا

·         هواة القتل عند حاجز الموت

·         الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدفع رواتب المتقاعدين عن شهر كانون ثاني

·         وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في نابلس

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وكالة  الرأي

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·         هنية: توالي القتل بالضفة سيكون وبالًا على الاحتلال

·         "الطوارئ الحكومية" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض

·         الاحتلال يعلن اغتيال خلية لحماس في أريحا

·         "كهرباء غزة" ترفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض الجوي

·         قاسم: رد المقاومة على جريمة الاحتلال في أريحا قادم

·         مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         المرور: إصابتان في 7 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

·         حصيلة قتلى الاحتلال جراء العمليات خلال يناير الماضي

·         محدث الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

·         حماس: إعلان الاحتلال بناء مستوطنة قرب غزة تصعيد خطير

وكالة صفا

·         فصائل فلسطينية تندد بجريمة أريحا وتتوعد الاحتلال بالرد

·         "لن تنجح كل التدخلات بوقف المد الثوري"..هنية تعقيبًا على مجزرة أريحا: المقاومة ستبقى سيدة الميدان

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         بالفيديو الاحتلال يعلن اغتيال خلية لحماس بمخيم عقبة جبر

·         أكثر من 500 قتيل جراء زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا

·         في ضوء تحريض الاحتلال.. نشطاء يطلقون حملة تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري

فلسطين اليوم

 

·         شعبنا حي لن يتراجع عن مقاومته..الجهاد الإسلامي: دماء شهداء أريحا لن ترهب شعبنا و الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة

·         أبو مذكور لمراسلنا: قرعة الحج الموسم الحالي ستُجرى لعامين ولن يتم حجز الأسماء لسنوات كما السابق

·         تخللها اشتباكات عنيفة مع مقاومين..بالفيديو جـــريمة بشعة...اغتيال 5 مقاومين و3 إصابات حرجة خلال عملية عسكرية بأريحـــا

·         زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية والمناطق المجاورة.. وضحايا بالمئات في سوريا وتركيا

·         بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

·        

سما نيوز

·         اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

·         جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

·         بن غفير يوعز بهدم مبنى يسكنه 100 فلسطيني في القدس المحتلة

·         بحث التنسيق الأمني..الرئيس عباس يترأس اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن

·         ردود فعل إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بسبب "نيران غزة"

·          

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عرب 48

·         مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

·         الاحتلال يستعد لهدم بناية في القدس وتهجير أكثر من 100 شخص

·         أكثر من 560 قتيلا بزلزال قوته 7.8 درجات ضرب تركيا وسورية

·         قائد الضفة العسكري يوزع على الضباط كتابا يشجع سلب أراضي الفلسطينيين

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

·         السفير مصطفى: لم نبلغ عن إصابات في صفوف جاليتنا لدى تركيا جر ...

·         (محدث) مصرع أكثر من 500 شخص وإصابة المئات جراء زلزال ضرب سور ...

·         3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة ...

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حدث في مثل هذا اليوم

·         6 شباط (فبراير)

·         2004م عملية اغتيال جبانة قامت بها طائرات العدو الإسرائيلية حيث قامت باغتيال المناضل القسامي عبد الناصر مسلم أبو شوقة في مخيم البريج جنوب مدينة غزة والشهيد هو قائد كتائب القسام في المنطقة الوسطى.

·         2002م هجوم مسلح على مستوطنة الحمرا الإسرائيلية في الأغوار نفذه محمد زياد الخليلي أحد أفراد كتائب القسام أسفر عن مقتل مستوطنين وجندي وإصابة آخرين واستشهاد منفذ الهجوم.

·         1994م البلدية الإسرائيلية في القدس العربية المحتلة تصادر 3500 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية، وتحولها إلى حديقة عامة.

·         1987م مقتل وجرح 30 إسرائيلياً وعميلا من ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" في هجوم شنته المقاومة الإسلامية اللبنانية على مواقعهم.

·         1952م وفاة المناضل والمجاهد الفلسطيني إبراهيم أبو دية في بيروت وهو أحد قادة الجهاد المقدس في فلسطين.

·         1948م الجيش البريطاني يصد هجوم جيش الإنقاذ على مستعمرة زيتيم بمنطقة صفد وحي مونتفيوري في مدينة القدس، ولكنه لم يفعل شيئاً عندما أمر دافيد بن غوريون قائد الهاغاناة باحتلال مدينة القدس في 1948.

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