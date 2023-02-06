النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2455) الاثنين6 فبراير 2023

10:05التشريعي ينعى شهداء أريحا ويؤكد أن دماءهم وقود للثورة

10:15النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2455) الاثنين6 فبراير 2023

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