النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2455) الاثنين6 فبراير 2023
أخبار فلسطينية
· اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا
· فصائل فلسطينية تندد بجريمة أريحا وتتوعد الاحتلال بالرد
- حماس تدين مصادقة إسرائيل على إقامة مستوطنة جديدة في محيط غزة
- عباس يؤكد على القرار الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
- سلطات السجون تواصل عزل عشرات الأسرى بلا أغطية وملابس في البرد رغم الاتفاق على وقف التنكيل
- قيادي في “الجهاد الإسلامي” يضرب عن الطعام بعد اعتقاله على يد قوات
- إسرائيل تشن حملة اعتقالات ضد «الجهاد» في الضفة الغربية
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أخبار إسرائيلي
- بن غفير يستعجل تسليح المستوطِنين: «دولة الميليشيات» المُوازية تتمدّد
- إسرائيل تصادق على إقامة مستوطنة جديدة بـ «غلاف غزة»
- جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة
اخبار دولية
· الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدفع رواتب المتقاعدين عن شهر كانون ثاني
اخبار عربية
- انهيار مبان في عدة دول عربية جراء الهزات الأرضية التي تسبب بها زلزال تركيا القوي
- مصر تستبق لقاءات التهدئة مع الفصائل بمباحثات مع تل أبيب.. تشدد في إنهاء توتر السجون كمقدمة لوقف التصعيد
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد “عدد من الفلسطينيين” برصاص جيش الاحتلال قرب أريحا- (فيديو وصور)
- استمرار الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي عقبة جبر بأريحا وبلاطة في نابلس
- حماس تدين مصادقة إسرائيل على إقامة مستوطنة جديدة في محيط غزة
- عباس يؤكد القرار الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة مستوطنة جديدة في “غلاف غزة”
- أريحا تحت الحصار لليوم التاسع.. تشييع شهيد طفل واعتقال قيادي في “الجهاد الإسلامي” ومصادرة أراض في سلفيت- (فيديوهات)
- مصر تستبق لقاءات التهدئة مع الفصائل بمباحثات مع تل أبيب.. تشدد في إنهاء توتر السجون كمقدمة لوقف التصعيد
- سلطات السجون تواصل عزل عشرات الأسرى بلا أغطية وملابس في البرد رغم الاتفاق على وقف التنكيل
- قيادي في “الجهاد الإسلامي” يضرب عن الطعام بعد اعتقاله على يد قوات
الشرق الأوسط
- حكومة أشتية تتوقع أزمة مالية متفاقمة
- إسرائيل تشن حملة اعتقالات ضد «الجهاد» في الضفة الغربية
- المظاهرات ضد نتنياهو تتسع إلى أوروبا والولايات المتحدة
الاخبار اللبنانية
- الضفة: 13 إصابة برصاص الاحتلال في مخيّم عقبة جبر
- طُغمة السودان تشطب «اللاءات»: نريد إسرائيل... ولا شيء سواها
- بن غفير يستعجل تسليح المستوطِنين: «دولة الميليشيات» المُوازية تتمدّد
الغد الأردنية
- الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة بـ”غلاف غزة”
- مسؤولون “إسرائيليون” يحذرون من هدم مبنى يأوي 100 فلسطيني بالقدس
- الاحتلال يعلن اغتيال 5 فلسطينيين بمخيم جبر في أريحا
الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- موقع أوريان 21 الفرنسي: الفصل العنصري في إسرائيل أسوأ من جنوب
- إسرائيل تصادق على إقامة مستوطنة جديدة بـ «غلاف غزة»
الشروق المصرية
- حماس تدين مصادقة إسرائيل على إقامة مستوطنة جديدة في محيط غزة
- عباس يؤكد على القرار الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالصور الإعلام العبري: الاحتلال يحتجز جثامين 5 فلسطينيين من أريحا
- إضراب شامل في عدة مناطق من الضفة وفاء للشهداء في مخيم عقبة جبر بأريحا
- هنية: ستبقى المقاومة هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة بأريحا
- بالفيديو اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا
- مقتل أكثر من 230 شخصًا شمال سوريا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا
- هزة أرضية تضرب مناطق مختلفة في فلسطين بدرجة 3.3
- عرين الأسود تعلن تصدّيها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة
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صحيفة الأيام
· قرار بالاستيلاء على 45 دونماً في دير إستيا والمستوطنون يستهدفون مساحات...
· »القدس: بن غفير يوعز بهدم مبنى في وادي قدّوم يسكنه 100 شخص
· »حكومة نتنياهو تعيد إحياء خطة إقامة مستوطنة في "مطار قلنديا"
· »إضراب للمعلمين في مدارس حكومية لتنفيذ مطالب لهم تمّ الاتفاق عليها
· »منخفض جوي عميق يحلّ اليوم: رياح وبرودة وأمطار غزيرة وزخات من البرد
· »محكمة الاحتلال تصادق على هدم منزل الشهيد الجعبري في الخليل
· »نتنياهو رفض طلباً للعاهل الأردني بشأن موظفي الأقصى
· »كييف تطالب تل أبيب بإدانة صريحة لروسيا
صحيفة القدس
· محدث|| اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا
· صور|| أكثر من 300 قتيل في سوريا وتركيا جراء زلزال كبير
· سفير فلسطين في تركيا: لا إصابات في صفوف جاليتنا
· فصائل تنعي شهداء أريحا وتدعو لتصعيد المقاومة
· وفيات وخسائر مادية بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا
» الحياة الجديدة
· 3إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا
· هواة القتل عند حاجز الموت
· الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدفع رواتب المتقاعدين عن شهر كانون ثاني
· وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في نابلس
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وكالة الرأي
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· هنية: توالي القتل بالضفة سيكون وبالًا على الاحتلال
· "الطوارئ الحكومية" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض
· الاحتلال يعلن اغتيال خلية لحماس في أريحا
· "كهرباء غزة" ترفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض الجوي
· قاسم: رد المقاومة على جريمة الاحتلال في أريحا قادم
· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· المرور: إصابتان في 7 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية
· حصيلة قتلى الاحتلال جراء العمليات خلال يناير الماضي
· محدث الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة
· حماس: إعلان الاحتلال بناء مستوطنة قرب غزة تصعيد خطير
وكالة صفا
· فصائل فلسطينية تندد بجريمة أريحا وتتوعد الاحتلال بالرد
· "لن تنجح كل التدخلات بوقف المد الثوري"..هنية تعقيبًا على مجزرة أريحا: المقاومة ستبقى سيدة الميدان
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· بالفيديو الاحتلال يعلن اغتيال خلية لحماس بمخيم عقبة جبر
· أكثر من 500 قتيل جراء زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا
· في ضوء تحريض الاحتلال.. نشطاء يطلقون حملة تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري
فلسطين اليوم
· شعبنا حي لن يتراجع عن مقاومته..الجهاد الإسلامي: دماء شهداء أريحا لن ترهب شعبنا و الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة
· أبو مذكور لمراسلنا: قرعة الحج الموسم الحالي ستُجرى لعامين ولن يتم حجز الأسماء لسنوات كما السابق
· تخللها اشتباكات عنيفة مع مقاومين..بالفيديو جـــريمة بشعة...اغتيال 5 مقاومين و3 إصابات حرجة خلال عملية عسكرية بأريحـــا
· زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية والمناطق المجاورة.. وضحايا بالمئات في سوريا وتركيا
· بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
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سما نيوز
· اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا
· جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة
· بن غفير يوعز بهدم مبنى يسكنه 100 فلسطيني في القدس المحتلة
· بحث التنسيق الأمني..الرئيس عباس يترأس اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن
· ردود فعل إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بسبب "نيران غزة"
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عرب 48
· مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
· الاحتلال يستعد لهدم بناية في القدس وتهجير أكثر من 100 شخص
· أكثر من 560 قتيلا بزلزال قوته 7.8 درجات ضرب تركيا وسورية
· قائد الضفة العسكري يوزع على الضباط كتابا يشجع سلب أراضي الفلسطينيين
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وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة
· السفير مصطفى: لم نبلغ عن إصابات في صفوف جاليتنا لدى تركيا جر ...
· (محدث) مصرع أكثر من 500 شخص وإصابة المئات جراء زلزال ضرب سور ...
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