النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2458) الخميس 9فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- الاحتلال يخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس ويستحوذ على 85 ألف دونم قبالة شواطئ البحر الميت
- حملة في غزة لـ”التبرع بالدم” تضامنا مع تركيا وسوريا
- فلسطين توقع اتفاقيات ممولة من الصناديق العربية والإسلامية بقيمة 43 مليون دولار
- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يبحث في القاهرة”التصعيد” الإسرائيلي
- «حماس» للقاهرة: لا سكوت على تجاوزات العدو
- هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس
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أخبار إسرائيلي
- إضعاف جهاز القضاء سيتيح محاكمة ضباط وسياسيين إسرائيليين بالعالم
- الاحتلال يعزز قواته ويتمرن على اقتحام واسع للأقصى
- الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف
- تشكيل دورية مسلحة للبحث عن عمال فلسطينيين في بلدة إسرائيلية
- إسرائيل تتعمد إحراج الوسيط المصري وتتخذ إجراءات جديدة تتعارض مع خطة بلينكن للتهدئة
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اخبار دولية
- تركيا تحذر 14 دولة من تسونامي قد يضرب المحافظات الساحلية بعد الزلازل المدمر
- برشلونة تعلق توأمتها مع تل أبيب بسبب انتهاكات "إسرائيل" بحق الفلسطينيين
- اقتحامات للأقصى والهدم يلاحق مسجد "القبة الذهبية" ببيت صفافا
- ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بازدياد واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
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اخبار عربية
- مصر تعلن امتلاكها كمية ضخمة من الذهب لأول مرة في تاريخها
- وفد سوداني برئاسة «جنرال وزير» إلى إسرائيل
- بروفيسور أردني مختص بالزلازل يجيب لـ"فلسطين اليوم" بشأن إمكانية وقوع زلزال قريب في فلسطين والأردن
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها بالزلزال إلى 70 قتيلا
- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يبحث في القاهرة”التصعيد” الإسرائيلي
- فلسطين.. هزة أرضية جديدة بقوة 3.5 درجات
- الاحتلال يخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس ويستحوذ على 85 ألف دونم قبالة شواطئ البحر الميت
- حملة في غزة لـ”التبرع بالدم” تضامنا مع تركيا وسوريا
- الخارجية الفلسطينية: سيناريوهات نتنياهو تهدد بتفجير ساحة الصراع
- آخرها في نابلس.. الهزات الارتدادية تثير الفزع بين الفلسطينيين والدفاع المدني يحذر
- إسرائيل تتعمد إحراج الوسيط المصري وتتخذ إجراءات جديدة تتعارض مع خطة بلينكن للتهدئة
- الأسرى الإداريون يتحضرون لـ”مواجهة مفتوحة” مع الاحتلال.. وسلطات
الشرق الأوسط
- وفد سوداني برئاسة «جنرال وزير» إلى إسرائيل
- مئات ضباط الاحتياط في مسيرة ضد «انقلاب نتنياهو» على القضاء
- «حماس» تبدأ مشاوراتها في القاهرة... واتصالات مصرية لوقف التصعيد
الاخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- مصر تعلن امتلاكها كمية ضخمة من الذهب لأول مرة في تاريخها
الاهرام المصرية
- هزة أرضية خفيفة جديدة تضرب فلسطين
- قيادي فلسطيني يُطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأموال المُقتطعة
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الشرق القطرية
الشروق المصرية
- هزتان أرضيتان تضربان الأراضي الفلسطينية دون إصابات
- فلسطين توقع اتفاقيات ممولة من الصناديق العربية والإسلامية بقيمة 43 مليون دولار
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حوار القاسم: السلطة "بطانةٌ آمنة" للاحتلال.. وإنهاء التنسيق الأمني يتحقق بتصفية (أوسلو)
- الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية جديدة في القدس
- ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بازدياد واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
- بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدّدة
- "زغير": الاحتلال يتعمّد إغراق "كفر عقب" بالمياه لترحيل المواطنين
- اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرّقة من الضفة الغربية
- هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس
صحيفة الأيام
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- زلزال تركيا وسورية: ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 13 ألفاً
- »ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 72
- »نابلس: إصابتان إحداهما خطيرة لطفل خلال عملية اقتحام جديدة لمقام يوسف
- »هزات أرضية تضرب فلسطين مجدداً مركزها نابلس
- »محكمة العدل الدولية تضع جدولاً زمنياً لإصدار رأي استشاري بشأن ممارسات...
- »الإعلان عن توسيع شارع للمستوطنين على حساب أراضي حزما وجبع ومخماس
- »بلدية الاحتلال تصادق على بناء 546 وحدة في "تلبيوت"
صحيفة القدس
- خبراء يوضحون لـ"القدس".. هل سيضرب زلزال فلسطين؟
- لازاريني: جهودنا متواصلة لتلبية خدمات اللاجئين ودفع رواتب الموظفين
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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تجاوزت 16 ألف قتيل
استعدادات أمنية إسرائيلية لتصعيد محتمل في القدس خلال شهر رمضان
برشلونة تعلق توأمتها مع تل أبيب بسبب انتهاكات "إسرائيل" بحق الفلسطينيين
» الحياة الجديدة
- هربا من ضنك الحياة في غزة.. عائلة أبو جلهوم تلقى مصرعها في زلزال تركيا
- بتوجيهات من الرئيس: فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يتوجه إلى سوريا وتركيا
- الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تطلق حملات دعم لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
- ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى 16 الفا
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وكالة الرأي
- "الزراعة" تعلن كميات هطول الأمطار على غزة أمس الأربعاء
- الاحتلال يقرر هدم منزلي منفذي عمليتين بالضفة
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- محدث الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة
- هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس
- التعليم: انتظام العملية التعليمية غداً بعد انحسار المنخفض
- تقرير المؤسسات الحكومية .. يدٌ واحدة في مواجهة تداعيات المنخفض
- الاحتلال يجدد إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن الأقصى لـ 6 أشهر
- هزة أرضية تضرب الأراضي الفلسطينية مركزها نابلس
وكالة صفا
- ضمن "فلسطين معكم"..بالفيديو والصور ألف فلسطيني يساعدون بجهود الإغاثة بمناطق الزلزال في تركيا وسوريا
- جيش الاحتلال يصادق على هدم 3 منازل لمنفذي عمليات
- عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
- 15 ألف ضحية جراء الزلزال في تركيا وسوريا
- برشلونة تقطع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي
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هنية يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية
فلسطين اليوم
- "إسرائيل" تتأهب لشهر رمضان بنشر كتائب جديدة وتدريبات عسكرية على اقتحام المسجد الأقصى
- بروفيسور أردني مختص بالزلازل يجيب لـ"فلسطين اليوم" بشأن إمكانية وقوع زلزال قريب في فلسطين والأردن
- مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة ومقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال في طوباس
- الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس في سجون الاحتلال
- 16 ألف قتيل حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا في اليوم الرابع للبحث عن الضحايا
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سما نيوز
- صحيفة: الوسيط المصري طالب حماس بالقبول بهذه الخطة لتهدئة الأوضاع بالضفة وغزة
- الاحتلال يقرر هدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف
- بمباركة الرئيس عباس ..الإعلان عن انتهاء اضراب موظفي الأونروا بالضفة الغربية
- ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة
- "قبة ذهبية" جديدة بالقدس تستفز المستوطنين ومطالب بهدمها
عرب 48
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- اقتحامات للأقصى والهدم يلاحق مسجد "القبة الذهبية" ببيت صفافا
- الطيبة: مدرسة أجيال تضرب لليوم الثالث على التوالي
- إضعاف جهاز القضاء سيتيح محاكمة ضباط وسياسيين إسرائيليين بالعالم
- الاحتلال يعزز قواته ويتمرن على اقتحام واسع للأقصى
- الاحتلال يصدر أمرا بهدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف
- تشكيل دورية مسلحة للبحث عن عمال فلسطينيين في بلدة إسرائيلية
-
وكالة وفا
- بتوجيهات من الرئيس: فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يت ...
- ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى 16 الفا
- بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيب ردًا على جرائم ...
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حدث في مثل هذا اليوم
9 شباط (فبراير)
- 2006م استشهاد المقاومين مروان عمار من ألوية الناصر صلاح الدين ومحمد رمضان من كتيبة المجاهدين في كتائب شهداء الأقصى في عملية فدائية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
- 2003م المجاهدون من سرايا القدس: سليمان علي أحمد مقداد (21معاماً) من النصيرات، وسامي عادل عبد الله عبد السلام (18 عاماً) من البريج، ومحمد عزات نمر (18 عاماً) من البريج، يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً شمال خان يونس بالأسلحة الخفيفة ثمّ يفجّرون السيّارة المفخّخة في الحاجز، ممّا أدّى إلى استشهادهم .. والاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود صهاينة بينهم اثنان بحالة خطرة.
- 1999م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً دعت فيه "إسرائيل" بالتوقف عن بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة و"إسرائيل" ترفض قرار الجمعية العامة وتستمر في بناء المستوطنات دون اكتراث لأحد.
- 1939م مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، حيث دعت بريطانيا بمقتضى البلاغ الرسمي رقم 5893 الصادر بتاريخ 9/11/1938، كلا من العرب واليهود لحضور مؤتمر فلسطين في لندن، لبحث القضية في اجتماعات منفصلة والتفاوض مع بريطانيا على حلها بعد أن تبين استحالة التقسيم لأسباب سياسية واقتصادية وجغرافية وديموغرافية، طبقاً لتقرير لجنة بيل، وفشل أكثر من مائة ألف جندي بريطاني في قمع الثورة الكبرى وإنهاء الإضراب العام رغم إلقاء القبض على معظم القيادات الوطنية الفلسطينية ونفيها إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي.
- 1922م نشر دستور فلسطين (القانون الأساسي)، وضعته الإدارة المدنية ووافقت عليه الحكومة البريطانية بعد مشاورة ممثلي الحركة الصهيونية.
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