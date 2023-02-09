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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2458) الخميس 9فبراير 2023

09 شباط / فبراير 2023 10:35

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2458)  الخميس 9فبراير 2023

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9 شباط (فبراير)

  • 2006م استشهاد المقاومين مروان عمار من ألوية الناصر صلاح الدين ومحمد رمضان من كتيبة المجاهدين في كتائب شهداء الأقصى في عملية فدائية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
  • 2003م المجاهدون من سرايا القدس: سليمان علي أحمد مقداد (21معاماً) من النصيرات، وسامي عادل عبد الله عبد السلام (18 عاماً) من البريج، ومحمد عزات نمر (18 عاماً) من البريج، يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً شمال خان يونس بالأسلحة الخفيفة ثمّ يفجّرون السيّارة المفخّخة في الحاجز، ممّا أدّى إلى استشهادهم .. والاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود صهاينة بينهم اثنان بحالة خطرة.
  • 1999م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً دعت فيه "إسرائيل" بالتوقف عن بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة و"إسرائيل" ترفض قرار الجمعية العامة وتستمر في بناء المستوطنات دون اكتراث لأحد.
  • 1939م مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، حيث دعت بريطانيا بمقتضى البلاغ الرسمي رقم 5893 الصادر بتاريخ 9/11/1938، كلا من العرب واليهود لحضور مؤتمر فلسطين في لندن، لبحث القضية في اجتماعات منفصلة والتفاوض مع بريطانيا على حلها بعد أن تبين استحالة التقسيم لأسباب سياسية واقتصادية وجغرافية وديموغرافية، طبقاً لتقرير لجنة بيل، وفشل أكثر من مائة ألف جندي بريطاني في قمع الثورة الكبرى وإنهاء الإضراب العام رغم إلقاء القبض على معظم القيادات الوطنية الفلسطينية ونفيها إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي.
  • 1922م نشر دستور فلسطين (القانون الأساسي)، وضعته الإدارة المدنية ووافقت عليه الحكومة البريطانية بعد مشاورة ممثلي الحركة الصهيونية.
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