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علماء يحذرون من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي بالأسلحة بيولوجية!

15 شباط / فبراير 2023 08:50

علماء يحذرون من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي بالأسلحة بيولوجية!
علماء يحذرون من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي بالأسلحة بيولوجية!

يحذر علماء من إمكانية إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم أسلحة كيميائية وبيولوجية شديدة السمية.

وتعد خوارزميات الكمبيوتر قوة من أجل الخير، حيث تحدد أشكالا جديدة من مضادات الحيوية وأدوية مكافحة عدوى الـ"كوفيد".

لكن أربعة باحثين مشاركين في اكتشاف الأدوية المستند إلى الذكاء الاصطناعي وجدوا الآن أنه يمكن التلاعب بهذه التقنية بسهولة للبحث عن العوامل السامة للتأثير في الأعصاب.

وطلب المعهد الفيدرالي السويسري للحماية النووية والبيولوجية والكيميائية من العلماء الأربعة أن ينظروا في غضون ست ساعات في ما إذا كان يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أولئك الذين لديهم دوافع خفية - وجاء الذكاء الاصطناعي الخاص بهم مع 40 ألف دواء يحتمل أن تكون سامة.

وسلطوا الضوء على مخاوفهم في مجلة Nature Machine Intelligence.

وقال المعد الرئيسي للصحيفة فابيو أوربينا لمجلة التكنولوجيا على الإنترنت The Verge، إن التمرين جعلهم يدركون أن "كل ما علينا فعله هو قلب التبديل ونقول"، بدلا من الابتعاد عن السمية، ماذا لو ذهبنا نحو السمية؟"؟

وقد بدأ الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في "إنتاج كل هذه الجزيئات [السامة]، والتي يبدو الكثير منها وكأنه عوامل حرب كيميائية".

وكانت بعض الجزيئات "أكثر سمية من VX"، وهو عامل أعصاب طوره مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية في المملكة المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، والذي يقتل من خلال شل العضلات.

وقال أوربينا، من Collaboration Pharmaceuticals في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية: "كان القلق هو مدى سهولة ذلك. الكثير من الأشياء التي استخدمناها متوفرة مجانا. يمكنك تنزيل مجموعة بيانات السمية من أي مكان".

المصدر: ديلي ميل

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