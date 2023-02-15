"خدعة" على "فيسبوك ماسنجر" يجب تفعيلها لتجنب "المتطفلين"

من أجل ضمان تجربة استخدام ممتعة، تزود شركة "ميتا" تطبيق التراسل "ماسنجر"، من حين إلى آخر، بمجموعة من التحديثات التي تضمن المزيد من الخصوصية.

ويمكن لمستخدمي أجهزة iOS الحصول على ميزة أمان، لمنع تطفل المحيطين بهم. ولضمان المزيد من الأمان والخصوصية، يوفر "ماسنجر" ميزة قفل تأتي على شكل خاصية التعرف على الوجه Face ID.



وأتيحت هذه الميزة من قبل عبر تطبيق "واتس آب"، المملوك أيضا لشركة "ميتا".

وكشف خبير عبر حسابه على "تيك توك"، MiggyMahinay، كيفية تفعيل هذه الميزة في تطبيق "ماسنجر".

وبمجرد الانتهاء من ذلك، لن يتمكن أي شخص إلى جانبك أو يحاول استخدام هاتفك، من تصفح رسائلك الخاصة على "فيسبوك ماسنجر" من دون "بصمة وجهك".

ولتفعيل الميزة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الجزء العلوي الأيسر

- ثم اضغط على أيقونة الإعدادات

- ابحث عن ميزة الخصوصية والأمان (Privacy & safety)

- اضغط على قفل التطبيق (App lock)

- قم بتشغيل طلب معرف الوجه (Face ID)

ومن المهم ملاحظة أنه لا يزال بإمكانك الرد على الرسائل الواردة من الإشعارات والرد على المكالمات أثناء قفل "ماسنجر".

- انقر فوق "موافق" لتأكيد رغبتك في السماح لتطبيق "ماسنجر" باستخدام ميزة Face ID.

- أخيرا، حدد المدة التي تريد أن تبدأ بها ميزة Face ID في العمل.

ويمكنك الاختيار بين "بعد" مغادرة "ماسنجر"، أو "بعد دقيقة واحدة" من مغادرة التطبيق، أو "بعد 15 دقيقة" من المغادرة أو "بعد ساعة واحدة" من المغادرة. وبهذه الطريقة لا أحد لديه فرصة للدخول إلى تطبيق المراسلة الخاص بك.

المصدر: ذي صن