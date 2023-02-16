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خبير يوضح مصدر الأجسام المجهولة التي ظهرت في سماء الصين

16 شباط / فبراير 2023 09:14

خبير يوضح مصدر الأجسام المجهولة التي ظهرت في سماء الصين
خبير يوضح مصدر الأجسام المجهولة التي ظهرت في سماء الصين

أعلن ألكسندر إيفانوف رئيس المرصد البصري KubSU، أن الأجسام الطائرة المجهولة التي شوهدت في سماء الصين قد تكون بالونات احتفالية مع مصابيح حسبما نقلت RT.
 
ويشير الخبير إلى أن الأجسام الطائرة المضيئة المجهولة التي شوهدت في سماء الصين قد تكون بالونات احتفالية مع مصابيح أطلقت إلى الفضاء على شكل سلسلة.
 
ويذكر أنه في وقت سابق نشرت على شبكة الانترنت بعض الصور عن أجسام كروية مضيئة مجهولة تحلق في السماء فوق مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية المتاخمة لروسيا. وقد نشر سكان مدينة كيكيهار في شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسلاسل الأجسام الكروية المضيئة.
 
ويقول إيفانوف في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "لقد سبق لي في الصيف أن شاهدت مثل هذه الأجسام الاحتفالية المضيئة. وحينها اعتقدنا أنها أقمار صناعية. ولكن اتضح لنا بعد استخدام الأجهزة، أنها أنواع جديدة من البالونات مع مصابيح. اي أنها بالونات عادية".
 
ويضيف موضحا، يمكن أن يرفع تيار الهواء الساخن هذه البالونات إلى ارتفاع 500-800 متر عن سطح الأرض.

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