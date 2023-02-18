كل ما تحتاج معرفته عن ميزة "Channels" الجديدة بمنصة أنستجرام

تحافظ منصة مشاركة الصور انستجرام على إضافة مميزات لتحسين تجربة المستخدمين، حيث بدأت الشركة في طرح ميزة جديدة متاحة بالفعل على تطبيق المراسلة Telegram، وهي ميزة "Channels"، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة ميتا "مارك زوكربيرج" مؤخرًا منشورًا على فيس بوك للإعلان عن "ميزة الدردشة الجديدة للبث"

وفي المنشور ، ذكر زوكربيرج أيضًا إنشاء قناة لمشاركة الأخبار والتحديثات على جميع المنتجات والتقنية التي تبنيها Meta، وسيشارك تحديثات حول منتجات Meta على هذه القناة أولاً، وعلاوة على ذلك ، ستضيف Meta أيضًا قنوات إلى Messenger و Facebook في الأشهر المقبلة ، حسبما أضاف زوكربيرج، حاليًا ، تختبر الشركة أحدث ميزة في انستجرام مع عدد محدود من المبدعين.

ما هي "Channels" على انستجرام:

ستعمل قنوات البث أو "Channels" على انستجرام تمامًا مثل القنوات الموجودة على Telegram، وستسمح هذه الميزة للمبدعين ببث التحديثات إلى البريد الوارد لمتابعيهم، وسيتمكن المستخدمون الذين ينضمون إلى القنوات من الرد على الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي، ومع ذلك ، لن يتمكن هؤلاء المستخدمون من المشاركة في المحادثة مباشرة.



وعلى سبيل المثال ، أعلن مارك زوكربيرج في "قناة Meta Channel" الخاصة به أنه سيستخدم المساحة "لمشاركة الأخبار والتحديثات حول جميع المنتجات والتقنيات" التي تقوم Meta ببنائها، وبصرف النظر عن التحديثات النصية ، سيتمكن منشئو المحتوى أيضًا من مشاركة المقاطع الصوتية والصور والمحتويات الأخرى على هذه القنوات.

توفر ميزة "Channels" على انستجرام

حاليًا ، فقط زوكربيرج وحفنة من المبدعين الآخرين يمكنهم الوصول إلى هذه الميزة، وتتضمن المجموعة الأولية من الحسابات التي يمكنها الوصول إلى الميزة - المتزلج كلوي كيم ومقاتل Jiu-Jitsu ماكنزي ديرن وحساب meme Tank Sinatra وغيرهم، وفي منشور مدونة ، ذكرت الشركة أيضًا أن المستخدمين المهتمين والمبدعين الذين يرغبون في الوصول إلى هذه الميزة يمكنهم التسجيل للنظر في إمكانية الوصول المبكر.



مزيد من التفاصيل

تدعي Meta أن الميزة في مرحلة التطوير وتقوم حاليًا باختبار الميزة، ومع ذلك ، يبدو أن الشركة مستثمرة تمامًا في هذه الميزة، وبصرف النظر عن هذا ، تعمل Meta أيضًا على تطوير ميزات أخرى متعلقة بالمبدعين، وتعمل الشركة على إمكانية إضافة منشئ آخر إلى الدردشة وإجراء AMAs.



