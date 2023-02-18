النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) السبت 18/2/2023
أخبار فلسطينية
الأسرى يواصلون خطوت “العصيان” لليوم الرابع ويعتصمون في ساحات السجون
أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد
فلسطين: وقف عقوبات بن جفير الجماعية ضد القدس مفتاح تحقيق التهدئة
"التشريعي" يُشيد بموقف حكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان
80 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أخبار إسرائيلية
مشادّات حامية بين قادة الأمن في إسرائيل والمتطرف بن غفير خلال “لقاء عاصف”
نتنياهو يخشى تدبيراً من وزير القضاء لإطاحته والفوز بمنصبه
جنرال “إسرائيلي” سابق: نهاية السلطة الفلسطينية وشيكة وتبعاتها خطيرة جدا على دولة الاحتلال
الكشف عن الحالة الصحية لضابط " إسرائيلي" أصيب بعملية سلوان البطولية
اخبار دولية
ماليزيا تدين الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
قاضية روسية ترفض إرجاء المداولات بقرار وقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا
الولايات المتحدة تجدد التأكيد على معارضتها الشديدة لخطط حكومة الاحتلال للتوسّع الإستيطاني
البرازيل وثلاث دول لاتينية تستنكر قرار إسرائيل إضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية
أخبار عربية
وسائل إعلام: هجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب
جلسة مباحثات كويتية فلسطينية على هامش الدورة الـ59 لمؤتمر ميونخ للأمن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال يعزز حرب العقوبات على الأسرى وعائلاتهم بالحجز على حسابات 34 مقدسيا.. و80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفلسطيني “يطحن” بين عجلات الاستيطان وخطط الأحزاب المتطرفة.. مشاريع خطيرة تلتهم أراضي جديدة وتهدد القدس
الأسرى يواصلون خطوت “العصيان” لليوم الرابع ويعتصمون في ساحات السجون
الشرق الأوسط
مستوطنون يهاجمون قوة للجيش الإسرائيلي ويحاولون دهس ضابط
أسرى فلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون احتجاجاً على إجراءات التضييق
الشروق المصرية
المجلس الوطني الفلسطيني: الأقصى وقف إسلامي ولن يكون للاحتلال شرعية عليه
إصابات بالرصاص والاختناق جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين خلال مواجهات بالخليل
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
الغد الأردنية
هزة أرضية في نابلس
مسؤولون في السجون: سلوك بن غفير سيؤدي إلى فوضى
عصيان الأسرى يتواصل لليوم الرابع واعتصام شامل بباحات السجون
الأمن الإسرائيلي يحذر: الأوضاع الأمنية تتجه لتصاعد العمليات
الشرق القطرية
" إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون معركة العصيان الجماعي
"سياج حديدي" ... ملجأ عائلة في "جالود" للحماية من اعتداءات المستوطنين
مقاومون ينفذون عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات في جنين ونابلس
"أبو قطيش": استهداف إسرائيلي متصاعد بحق الأطفال الفلسطينيين
إعلان العصيان المدني في شعفاط وعناتا بالقدس المحتلة
وقائي السلطة في نابلس يختطف مُطاردين ويصادر عتادهم
34 عامًا على أول عملية أسر لجندي إسرائيلي
القدس المحلية
"التلاعب بمصير الجرحى".. تحذيرات من قتلهم بعد اعتقالهم!
جالود" جنوب نابلس.. ارث كنعان يتهدده غول الاستيطان
الدعوة لعصيان مدني وإضراب شامل يوم الأحد في مخيم شعفاط وعناتا
مستوطنون يستولون على أرض زراعية جنوب بيت لحم
جائزة هاني فحص لعمرو موسى و"برج اللقلق" والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي
نيابة عن الرئيس: اشتية يصل أثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية الـ36
مواطنون يؤدون "الجمعة" أمام بناية مهددة بالهدم في سلوان
الاحتلال يحول أسيرا من برقين للاعتقال الإداري
الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز آخرين على طريق جنين- نابلس
جريدة الأيام
مواجهات وإصابات في جمعة جديدة والمستوطنون يعتدون في مناطق عدة
إصابة 3 شبان في تظاهرات شرق القطاع وإطلاق بالونات حارقة
إسرائيل: قادة الأمن يطالبون نتنياهو بوقف تنفيذ خطة بن غفير في القدس
الأسرى يواصلون "العصيان" ويعتصمون في ساحات السجون
سجانون إسرائيليون: قرارات بن غفير ستؤدي إلى فوضى
القدس: العَلم الفلسطيني بالشيخ جراح رغم تهديدات بن غفير
أكثر من 80 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
أميركا: نعلم أن الكثيرين في الضفة وغزة يعيشون دون أمل
وكالة صفا
مقاومون ينفذون عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات في جنين ونابلس
"التشريعي" يُشيد بموقف حكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان
حقوقي لـ"صفا": اعتقالات السلطة لم تتوقف رغم "وقف التنسيق"
بالفيديو وقائي نابلس يعتقل مُطاردَين ويُصادر عتادهما وسيارتهما
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين خلال مواجهات بالخليل
إصابة شابين برصاص الاحتلال بتظاهرة شرق غزة
إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
اختناقات بقمع الاحتلال فعالية مناهضة للاستيطان ببيت لحم
وقفة في بيت لحم إسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
لليوم الخامس.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون
بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال القطاع
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد
ناشطون يطالبون أميركا بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان
" المعابر" تنشر إحصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
إصابة شاب بالرصاص المطاطي شرق مخيم البريج
تعليم غرب غزة تُكرم المتفوقات في مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم في سلوان
الأسرة الرياضية بغزة تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال
فلسطين اليوم
اعتقالات بينهم طفل..
إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدن الضفة والقدس
إصابتان جراء جريمة إطلاق نار قرب حيفا بالداخل المحتل
الجهاد تدعو لحضور حفل تخريج حفظة القرآن الكريم في رفح
غدا السبت.. بدء عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس
صورة إصابات جراء انقلاب مركبة "جيب" بشارع الرشيد غرب النصيرات
بالصور جماهير غفير في خان يونس تشيع جثامين ضحايا حادث الإسماعيلية
سما نيوز
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس صباح اليوم بقوة 3.2 و1.8
إجراء الصمت".. تعديلات جديدة على مسودة مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن
هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في الخليج
بومبيو: "إسرائيل" ليست دولة احتلال والرئيس عباس "إرهابي معروف"
بن غفير يهدد بإقالة شبتاي من منصبه
إنطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس
مستوطنون يستولون على 10 دونمات جنوب بيت لحم
عرب 48
إصابات إحداها في غزة برصاص الاحتلال
القدس المحتلة: دعوات لإضراب شامل وعصيان مدني الأحد
الخليل: مصرع شاب بانقلاب مركبة في يطا
وكالة وفا
الأسير منتصر أبو غليون من مخيم جنين يدخل عامه ...
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تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واس ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 شباط (فبراير)
- 2003م مجزرة جديدة في مدينة غزة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني إذ هاجمت 100 دبابة ومجنزرة إسرائيلية مدعومة بالطائرات المروحية حي الشجاعية شرق مدينة غزة وحي التفاح، وأطلقت الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية وقد أدت هذه المجزرة إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.
- 1997م الحكومة الإسرائيلية تبدأ أعمال البناء في مستوطنة أبو غنيم شرق القدس لتوطين 32مألف يهودي.
- 1994م استشهاد شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، ووفاة مستوطن أصيب في حادث طعن.
- 1969م مسلحون فلسطينيون يهاجمون طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية في زيوريخ (سويسرا).
- 1980م كانت أول سفارة لـ "إسرائيل" في الوطن العربي بالقاهرة، وذلك نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد، التي وقعها السادات وبيغن بدعوة ومشاركة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، طبقاً للاتفاقية الثانية من المعاهدة التي تنص على انسحاب إسرائيلي مرحلي من سيناء وإقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل، لكن الشعب المصري وقف من هذه السفارة موقفاً عدائياً وقد تمثل ذلك بتجسيد قومية وعروبة هذا الشعب الذي رفع في مقابل ذلك مليون علم فلسطيني في سماء القاهرة.
- 1948م عصابات الهاغاناة الصهيونية العنصرية تدعو الرجال والنساء اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما إلى الخدمة العسكرية، وحكومة الانتداب لم تفعل شيئا لوقف مثل هذا القرار، الذي يعتبر انتهاكاً للقانون وصك الانتداب.
- 1947م أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة.