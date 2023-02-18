وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاتان و28 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل وعصيان مدني في القدس وضواحيها غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان المقدسيان غانم وشحادة يدخلان عاميهما الـ22 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية أسير من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية منصة إلكترونية لتسجيل متضرري الزلزال في تركيا من الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) السبت 18/2/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يُشيد بموقف حكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية زوجان يدفعان 4 آلاف دولار مقابل كوبي قهوة في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية ناشطون يطالبون أميركا بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان
أخبار » أخبار الأسرى

المعتقلان المقدسيان غانم وشحادة يدخلان عاميهما الـ22 في الأسر

18 شباط / فبراير 2023 10:41

القدس المحتلةوكالة الرأي :

دخل المعتقلان المقدسيان فراس صادق محمد غانم "الحتاوي" (49 عاما)، وحسام عقل شحادة (48 عاما)، عاميهما الـ22 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما يقضيان حكما بالسجن مدى الحياة.

وكان غانم قد اعتقل بتاريخ 18/2/2002، وهو أب لأربعة أطفال، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكم جائر بالسجن المؤبد 9 مرات، بتهمة الانتماء لحركة "فتح".

ويعاني غانم الذي يقبع حاليا في سجن "ريمون" الصحرواي من عدة أمراض، وزيادة في الوزن، وتماطل إدارة السجون في تقديم العلاج المناسب له، وقد تعرض للعقاب عدة مرات، بسبب مطالبته بالحصول على العلاج.

فيما اعتقل شحادة بتاريخ 17/2/2002، وصدر بحقه حكم جائر بالسجن المؤبد 6 مرات، بتهمة انتمائه هو الآخر لحركة "فتح"، وقد تنقل في كافة السجون، ويقبع حاليا في سجن "نفحة" الصحراوي.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟