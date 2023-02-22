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شركة Oppo تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي في العالم!

22 شباط / فبراير 2023 08:31

شركة Oppo تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي في العالم!
شركة Oppo تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي في العالم!

أعلنت شركة Oppo بشكل رسمي عن إطلاق Find N2 Flip الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن.

ويأتي الهاتف بهيكل بأبعاد (166/75.2/7.5) ملم، ووزنه 191غ، وهو محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقتها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

والمميز في الهاتف أيضا هو حصوله على شاشة إضافية خارجية من نوع AMOLED بمقاس 3.26 بوصة، دقة عرضها (720/382) بيكسل.

ويعمل هذا الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 9000+، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ووماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

المصدر: 3dnews

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