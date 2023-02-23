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"ChatGPT" يثير مخاوف السلطات الصينية!

23 شباط / فبراير 2023 08:54

"ChatGPT" يثير مخاوف السلطات الصينية!

ذكرت وسائل إعلام صينية أن السلطات في البلاد منعت كبرى شركات التقنية الصينية من تزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى خدمات ChatGPT.

وتبعا لصيحفة "نيكيي" الصينية فإن "السلطات المنظمة لعمل الإنترنت في الصين أعطت توجيهاتها لشركات التقنية الرائدة في البلاد بعدم تقديم خدمات ChatGPT للعملاء، وسط مخاوف متزايدة في بكين من ردود روبوتات الدردشة غير الخاضعة للرقابة، والتي يمكنها التعامل مع مختلف أنواع أسئلة المستخدمين".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة "أن شركتي  Tencent Holdings وAnt Group تلقتا تعليمات بعدم إتاحة الوصول إلى خدمات ChatGPT على منصاتها سواء بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة، وسيطلب من هاتين الشركتين إخطار السلطات الصينية بمشاريعهما التي تتعلق بتطوير خدمات تشبه خدمات ChatGPT".

يشار إلى أن روبوت المحادثة ChatGPT الذي طورته شركة مايكروسوفت بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي غير متاح بشكل رسمي في الصين حاليا، ومع ذلك  يتمكن بعض المستخدمين من الوصول إليه من خلال خدمات VPN.

وكانت شركة Baidu الصينية قد أعلنت عن الانتهاء من الاختبار الداخلي لمشروع على غرار ChatGPT يسمى ERNIE Bot، وتعمل أكاديمية DAMO التابعة لمجموعة Alibaba Group على تطوير روبوت محادثة مشابه لـ ChatGPT أيضا.

المصدر: 1prime

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