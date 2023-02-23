النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2469) الخميس23 فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- الاحتلال يرتكب مجزرة في نابلس.. 11 شهيدا و100 مصاب.. والمقاومة ترد بالصواريخ من غزة – (صور وفيديو)
- وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع
- مضاعفة أعداد مقتحمي الأقصى والاحتلال يهدم 4 منازل في أريحا وبيت لحم ويخطر بهدم 20
- سلطات الاحتلال تلجأ للقوات الخاصة لقمع “عصيان” السجون.. وحماس: التصعيد لن يكسر إرادة الأسرى
- استعدادات إسرائيلية لتصعيد محتمل في رمضان: الألعاب النارية مواد متفجرة
- الإضراب العام يشل الضفة الغربية حدادا على شهداء مجزرة نابلس
- الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في بحر غزة
- حماس: المقاومة حاضرة دومًا للدفاع عن شعبنا
- إضراب بالضفة والقدس وغزة حدادا على أرواح شهداء نابلس
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أخبار إسرائيلي
- استعدادات إسرائيلية لتصعيد محتمل في رمضان: الألعاب النارية مواد متفجرة
- الكنيست" تصادق بالقراءة التمهيدية على قانون لحرمان الأسرى من العلاج
- رسميًا: المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية و 4 آلاف أخرى اليوم
اخبار دولية
- مسؤول أممي يحث على التهدئة بعد مجزرة نابلس
- قلق أمريكي من اشتعال الضفة.. وتوجه فلسطيني لطلب “حماية دولية”
- زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب طاجيكستان وإقليم "شينجيانغ" الصيني
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اخبار عربية
- الكويت: إرسال قافلة مساعدات لأسر ولاجئين سوريين وفلسطينيين بالأردن
- حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على نابلس
- الأزهر يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية وقتله 10 شهداء فلسطينيين
- رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
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الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية شرقي القدس ويشن غارات على قطاع غزة
- الاحتلال يرتكب مجزرة في نابلس.. 11 شهيدا و100 مصاب.. والمقاومة ترد بالصواريخ من غزة – (صور وفيديو)
- وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع
- قلق أمريكي من اشتعال الضفة.. وتوجه فلسطيني لطلب “حماية دولية”
- مضاعفة أعداد مقتحمي الأقصى والاحتلال يهدم 4 منازل في أريحا وبيت لحم ويخطر بهدم 20
- سلطات الاحتلال تلجأ للقوات الخاصة لقمع “عصيان” السجون.. وحماس: التصعيد لن يكسر إرادة الأسرى
- استعدادات إسرائيلية لتصعيد محتمل في رمضان: الألعاب النارية مواد متفجرة
- الإضراب العام يشل الضفة الغربية حدادا على شهداء مجزرة نابلس
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تنفذ ضربات في غزة بعد إطلاق صواريخ ليلا
- إسرائيل تقتحم نابلس وترفع التأهب في الضفة وغزة
- وفاة القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع عن 86 عاماً
- «الانقلاب» على القضاء الإسرائيلي يضرب الشيكل ويدفع للتهرب من الجيش
- الضربة الإسرائيلية في دمشق استهدفت اجتماعاً لـ«الحرس الثوري»
الغد الأردنية
- مسؤول أممي يحث على التهدئة بعد مجزرة نابلس
- طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في غزة
- ارتفاع حصيلة مجزرة نابلس إلى 11 شهيدا
- الفصائل الفلسطينية تدعو للاستعداد لخوض معركة طويلة…
- الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة سجون…
- هزة أرضية تضرب شمال فلسطين
الاهرام المصرية
- رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تُطلق النار على سيدة فلسطينية قرب مُستوطنة
- استشهاد شاب وطفل فلسطينيين مُتأثرين بجروح أصيبا بها من الاحتلال الإسرائيلي
- الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعين في قطاع غزة
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- الشرق القطرية
الشروق المصرية
- حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على نابلس
- إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من غزة بعد استشهاد 11 فلسطينيا في نابلس
- وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع عن 86 عامًا
- الأزهر يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية وقتله 10 شهداء فلسطينيين
- الرئيس الفلسطيني ينعى المُناضل الوطني أحمد قريع «أبو العلاء
- إضراب شامل ونفير عام بالقدس غدا تنديدا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
- الكويت: إرسال قافلة مساعدات لأسر ولاجئين سوريين وفلسطينيين بالأردن
- الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مسيرات سلمية شرق قطاع غزة
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بمجزرة نابلس
- تصريح "أبو عبيدة".. تأكيد على ترابط ميادين المقاومة
- تقرير "بسلمش حالي".. حينما فضَّل "حسام سليم" الشهادة على الاستسلام
- بالفيديو الاحتلال يطلق النار على سيدة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ "عملية طعن"
- استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
- بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة
- نعيم يستنكر عدم التزام "أونروا" بالحداد على شهداء نابلس
صحيفة الأيام
- مجزرة الأربعاء في نابلس: 11 شهيداً وأكثر من 100 إصابة
- »وفاة المناضل الوطني أحمد قريع "أبو العلاء"
- »نابلس الغاضبة تودع الشهداء
- »ردود منددة بمجزرة نابلس .. جريمة حرب تضاف لجرائم حكومة الائتلاف اليميني...
- »الاحتلال يصادق على بناء 1000 وحدة استيطانية في "غوش عتصيون"
- »حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة تشمل بنايات سكنية ومنشآت زراعية
- »إغلاق جيوس إثر مقتل 3 مواطنين في شجار
- »"نيابة الاحتلال" توجه لائحة اتهام ضد الطفل محمود عليوات
صحيفة القدس
- محدث|| الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة بعد رشقة صاروخية من المقاومة
- استشهاد مقاوم من مخيم جنين متأثرًا بجروجه
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- شهيدان متأثران بإصابتهما في جنين وغزة
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المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب الضفة
- استشهاد شاب من جنين متأثرًا بإصابته قبل أسبوعين
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- إحصائية عمل وزارة المالية على المعابر أمس
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- صور طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في قطاع غزة
- الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في بحر غزة
- حماس: المقاومة حاضرة دومًا للدفاع عن شعبنا
وكالة صفا
- " تكشف تفاصيل المجزرة11 كوكبًا تنير سماء نابلس
- دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غد
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- إصابة سيدة برصاص قوات الاحتلال في القدس
- حدادًا على شهداء نابلس.. الإضراب الشامل يعم القدس والضفة وغزة
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- بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة
- إصابة مستوطن...فيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف
- شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
- وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع
- إعلام إسرائيلي: من المحتمل جداً أن نرى قصفا من غزة الليلة ولكن هذه هي المشكلة الأساسية..
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عرب 48
- إضراب بالضفة والقدس وغزة حدادا على أرواح شهداء نابلس
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- جاء إطلاق القذائف الصاروخية من غزة، ردا على عدوان قوات الاحتلال على مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث أسفر العدوان عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين.
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- زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب طاجيكستان وإقليم "شينجيانغ" الصيني
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وكالة وفا
- بمشاركة الرئيس: مراسم وداع رسمية للمناضل الوطني أحمد قريع في ...
- الإضراب الشامل يعم محافظات الوطن تنديدا بمجزرة نابلس
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- استشهاد شاب من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أس ...
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- 23 شباط (فبراير)
- 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية شاسعة.
- 1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.
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