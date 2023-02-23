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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2469) الخميس23 فبراير 2023

23 شباط / فبراير 2023 10:12

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2469)   الخميس23 فبراير 2023

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  • 23 شباط (فبراير)
  • 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية شاسعة.
  • 1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.
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