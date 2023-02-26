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ما الذي يحدث لأجسامنا عندما لا نتناول وجبة الإفطار؟

26 شباط / فبراير 2023 08:52

ما الذي يحدث لأجسامنا عندما لا نتناول وجبة الإفطار؟
ما الذي يحدث لأجسامنا عندما لا نتناول وجبة الإفطار؟

كشف فريق من الباحثين في كلية الطب التابعة لمركز ماونت سيناي الأمريكي أن عدم تناول الإفطار يسبب رد فعل في الدماغ يؤدي إلى انخفاض في وظيفة جهاز المناعة.   ونُشرت الدراسة في مجلة "Immunity"، بحيث أجرى العلماء تجربة على مجموعتين من الفئران، تناولت إحدى المجموعات وجبة الإفطار، بينما لم تتناول المجموعة الأخرى الوجبة.   وجمع الباحثون، عينات دم من المجموعتين، بعد أربع ساعات، وبعد ثماني ساعات.   ولاحظ الباحثون بعد التجربة اختلافا واضحا في العينات المأخوذة على وجه الخصوص، اختلاف في عدد الخلايا الوحيدة مؤكدين أنه بعد أربع ساعات، انخفض عددها بنسبة 90 بالمئة في دم الفئران التي لم تتناول وجبة الإفطار.   وتعتبر هذه الخلايا المناعية، نوع من خلايا الدم البيضاء التي يتم إنتاجها في نخاع العظام بحيث تلعب العديد من الأدوار المهمة في الجسم، من مكافحة الالتهابات إلى أمراض القلب والسرطان.    ووجد العلماء أنه في الفئران الجائعة، انخفض إنتاج الخلايا الجديدة في نخاع العظام، في الوقت نفسه، بدأت الخلايا الوحيدة التقدم في العمر بشكل غير متوقع، على الرغم من أنها تعيش لفترة أطول، وتسببت هذه الخلايا الوحيدة المتغيرة في حدوث التهاب، مما يجعل الجسم أقل مقاومة للعدوى.   وحدد العلماء مناطق معينة من الدماغ تتحكم في استجابة الخلايا الوحيدة أثناء الصيام بحيث في السنوات الأخيرة، أظهرت العديد من الدراسات فوائد الصيام  لفقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري وأمراض أخرى.    
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