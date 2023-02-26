النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2471) الأحد 26/2/2023
أخبار فلسطينية
فصائل فلسطينية “ترفض” مشاركة السلطة في “قمة العقبة”
فلسطين تكرم فريق التدخل والاستجابة العاجلة لدوره في إغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا
"التعليم": قرار تأجيل امتحانات "التوجيهي" سيكون نهاية الأسبوع
نعيم يدعو السلطة للتراجع عن المشاركة باجتماع العقبة وتبني استراتيجية وطنية
فتوح: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير
فصائل المقاومة بجنين: مشاركة السلطة بلقاء العقبة ضد الإجماع الوطني
في ظل استمرار إضراب المعلمين
التربية والتعليم تدرس إلغاء برنامج الثانوية العامة
متطرفون يقتحمون باحات الاقصى وينفذون جولات استفزازية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة بنات اللبن الثانوية
سياسيون أردنيون: مؤتمر العقبة لن يُحقق أهدافه ومخرجاته ستكون حبر على ورق
تيار الإصلاح: مشاركة السلطة باجتماع "العقبة" يهدف لإخماد الغضب الفلسطيني بوجه الاحتلال
أخبار إسرائيلية
300 ألف مُتظاهر يخرجون إلى الشوارع ضد الحكومة الإسرائيلية
موقع عبري": وفد إسرائيلي كبير سيشارك غداً في قمة العقبة
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يدين أكبر مصادقة إسرائيلية على خطط استيطانية
واشنطن تعرض «خطة تهدئة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين
ماليزيا تدين العدوان على نابلس وتطالب بمحاسبة دولية
الاتحاد الأوروبي يدين إقرار بناء 7000 وحدة استيطانية بالضفة
أخبار عربية
الاتحاد البرلماني العربي يطالب مجلس الأمن بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية
السعودية تقرر الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين
مسؤول أردني" ينفي أن يكون هدف "مؤتمر العقبة" تدريب عناصر فلسطينية لقتال فصائل المقاومة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فصائل فلسطينية “ترفض” مشاركة السلطة في “قمة العقبة”
وفد فلسطيني يشارك في قمة خماسية تضم إسرائيل بالأردن
الشرق الأوسط
واشنطن تعرض «خطة تهدئة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الاهرام المصرية
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين شرق خان يونس
الاتحاد الأوروبي يدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
الشروق المصرية
وفد فلسطيني رفيع المستوى يشارك في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه الأردن اليوم
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من قطاع غزة
الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على شابين فلسطينيين في رام الله
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلي استولى على 193 دونما في أريحا
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى تزامنا مع إصلاحات
فلسطينيون يُطالبون باسترداد جثامين الشهداء المُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي
مسؤول فلسطيني: بدء تنفيذ إجراءات توفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا
الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان لليوم الـ12 في مواجهة إدارة سجون الاحتلال
«إنه والدي».. ممرض فلسطيني يكتشف جثة والده أثناء إسعاف جرحى مجزرة نابلس
لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين
الغد الأردنية
الاحتلال يعترف بعجزه عن قمع الغضب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
7 سنوات على اغتيال عمر النايف داخل سفارة السلطة في بلغاريا
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
إصابة فتيين برصاص الاحتلال برام الله واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه بسلفيت ونابلس
"المرور": وفاة و3 إصابات في 8 حـوادث سـير
إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال شمال أريحا
إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب رام الله
تيار الإصلاح: مطالب السلطة من "العقبة" لا تختلف عن أنطوان لحد
"الشبيبة الفتحاوية" في جنين تدين مشاركة السلطة في لقاء العقبة
القدس المحلية
قمة سياسية - أمنية تعقد اليوم في الأردن لمحاولة وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية
إصابة فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله
لليوم الثالث عشر.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون
بابوا غينيا" تعتزم فتح سفارة لها في القدس المحتلة
مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في نابلس وتنزل العلم الفلسطيني
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس
توغل إسرائيلي محدود شمال قطاع غزة
الاحتلال يعتقل شابًا بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في سلفيت
خلال استقباله وزير العمل الليبي.. اشتية: نرى في ليبيا عمقاً لفلسطين كقضية وشعب
الحياة الجديدة
الاحتلال يقتحم مدرسة بنات اللبن الثانوية ويزيل العلم الفلسطيني
لليوم الـ13: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون
وفد فلسطيني رفيع المستوى يشارك في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه الاردن اليوم
الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا
مستوطنون يحرقون مركبتين خلال اعتداء على قرية بورين
أريحا: مطالبات باسترداد جثامين شهداء مخيم عقبة جبر المحتجزة
سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة في قراوة بني حسان
وقفة احتجاجية رفضا لقرار الاحتلال دمج مدرستين في القدس
جريدة الأيام
مستوطنون يعتدون ويحرقون مركبات في بورين
اليوم: لقاء أمني- سياسي في العقبة بهدف "بحث التهدئة وتثبيت التفاهمات"
للأسبوع الثامن: احتجاجات في تل أبيب وعشرات البلدات ضد حكومة نتنياهو
أريحا: الاستيلاء على 193 دونماً من أراضي العوجا
الأسرى يواصلون "العصيان" ويقرّون خطوات احتجاجية جديدة
المحامين": استمرار تعليق العمل الشامل الأسبوع الحالي
الاحتلال يعتقل أربعة شبان عند حدود شمال القطاع
قنابل الغاز تخلّف أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية في غزة
وكالة صفا
إصابة شابين غرب رام الله
"العمل الإسلامي" الأردني يدين قمة العقبة
وسط رفض كبير لمشاركة السلطة.. "قمة العقبة" تنطلق اليوم
"الإصلاح الديمقراطي" يدين مشاركة السلطة بـ"قمة العقبة"
النائب قرعاوي: مشاركة السلطة باجتماع العقبة استرضاء لأمريكا على حساب شعبنا
الرجبي لصفا: الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المسجد الإبراهيمي
مستوطنون يهاجمون المنازل ويحرقون مركبتين جنوب نابلس
محمد الجنيدي.. قاوم واستشهد رافضًا المساومة على بندقيته
مصدر يكشف عن فحوى وأهداف اجتماع العقبة الأمني
"الجهاد": مذبحة "الحرم الابراهيمي" شاهدة على إجرام الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
رفض فلسطيني واسع لمشاركة السلطة في اجتماع العقبة
وزارة الأسرى: خطوات الأسرى ستشهد تصعيدًا هذا الأسبوع
نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة ويزيل العلم الفلسطيني
إصابتان برصاص الاحتلال غرب رام الله
المرور: 3 إصابات في 8 حـوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية
توغل لآليات الاحتلال شرق بيت حانون
الاقتصاد للرأي: ننفي فرض أي رسوم على إدخال الجينز لغزة
فلسطين اليوم
وسط إدانة فصائلية ..قمة "العقبـــة" الأمنية تعقد اليوم بمشاركة السلطة لبحث القضاء على المقاومة
سما نيوز
نقابة المحامين تُعلق عملها بمحاكم الضفة للأسبوع الثاني
" وزارة التربية و التعليم" تتحدث حول قرار تأجيل امتحانات "التوجيهي" ..
تحذير من نزوح تجمع "وادي السيق" بعد إقامة بؤرة استيطانية هناك
الإحصاء: انخفاض بنسبة 4% في عجز الميزان التجاري في كانون الأول الماضي
فتوح: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير
أطباء فلسطينيون في أوروبا يبحثون سبل تقديم الدعم الطبي لشعبنا
عرب 48
إضراب السلطات المحلية: احتجاجات قبالة مكتب رئيس الحكومة
إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب رهط
عصيان" الأسرى يتواصل لليوم الـ13: خطوات احتجاجية جديدة بالسجون
مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بنابلس
وكالة وفا
يمنيون يقطعون الأشجار من أجل الوقود والمال
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
"الإحصاء": انخفاض بنسبة 4% في عجز الميزان الت ...
الاحتلال يقتحم مدرسة بنات اللبن الثانوية ويزي ...
وفد فلسطيني رفيع المستوى يشارك في الاجتماع ال ...
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين شمال شرق قطاع غز ...
حدث في مثل هذا اليوم
ý 26 شباط (فبراير)
ý 2005م الاستشهادي عبد الله بدران (24 عاماً) من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، ينفّذ هجوماً استشهادياً على مقهى ليلي في "تل أبيب" ويقتل أربعة صهاينة ويصيب 45 آخرين بجروحٍ. وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
ý 2004م قرى جنوب غرب رام الله تعلن الإضراب الشامل وتشتبك مع قوّات الاحتلال احتجاجً على بناء الجدار الفاصل، وكانت حصيلة المواجهات شهيدان و30 جريحا.
ý 2002م عملية نوعية في معبر بيت حانون قام بها الاستشهاديان أشرف زقوت من جباليا وأيمن سحويل من بيت حانون أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين واستشهاد منفذيها وقد تبنت العملية كتائب الأقصى.
ý 1997م الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) تتجاهل غضب الفلسطينيين والانتقادات الدولية وتقرر إنشاء 200 وحدة سكنية للمستوطنين فوق جبل أبو غنيم المصادر من الفلسطينيين، ضمن مستوطنة جديدة تحمل اسم "هآرحوما".
ý 1980م الياهو بن إليسار أول سفير لإسرائيل لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده للرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
ý 1980م سعد مرتضى أول سفير لمصر لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق نافون (ولد عام 1921).
1939م استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابات الأرغون في سوق حيفا.
ý 1994م مقتل ثلاثة فلسطينيين إثر مواجهات دامية أعقبت مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث قتل السفاح باروخ غولدشتاين 29 مصليا وجرح 150 آخرين، قبل أن ينقض عليه المصلون ويقتلوه. استغلت سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأحداث لفرض حظر تجول على فلسطينيي الخليل (140 ألف نسمة) ومن ثم تقسيم المدينة وإبقاء البلدة القديمة منها تحت سيطرتها وفق اتفاق عام 1996، كما عملت على تقسيم المسجد الإبراهيمي وجعله تحت سيطرتها الأمنية المباشرة.