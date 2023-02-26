النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2471) الأحد 26/2/2023

أخبار فلسطينية﻿

فصائل فلسطينية “ترفض” مشاركة السلطة في “قمة العقبة”

فلسطين تكرم فريق التدخل والاستجابة العاجلة لدوره في إغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا

نعيم يدعو السلطة للتراجع عن المشاركة باجتماع العقبة وتبني استراتيجية وطنية

في ظل استمرار إضراب المعلمين

أخبار إسرائيلية

300 ألف مُتظاهر يخرجون إلى الشوارع ضد الحكومة الإسرائيلية

موقع عبري": وفد إسرائيلي كبير سيشارك غداً في قمة العقبة

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يدين أكبر مصادقة إسرائيلية على خطط استيطانية

واشنطن تعرض «خطة تهدئة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أخبار عربية

الاتحاد البرلماني العربي يطالب مجلس الأمن بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية

مسؤول أردني" ينفي أن يكون هدف "مؤتمر العقبة" تدريب عناصر فلسطينية لقتال فصائل المقاومة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فصائل فلسطينية “ترفض” مشاركة السلطة في “قمة العقبة”

وفد فلسطيني يشارك في قمة خماسية تضم إسرائيل بالأردن

الشرق الأوسط

واشنطن تعرض «خطة تهدئة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الاهرام المصرية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين شرق خان يونس

الاتحاد الأوروبي يدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

الشروق المصرية

وفد فلسطيني رفيع المستوى يشارك في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه الأردن اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على شابين فلسطينيين في رام الله

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلي استولى على 193 دونما في أريحا

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى تزامنا مع إصلاحات

فلسطينيون يُطالبون باسترداد جثامين الشهداء المُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي

مسؤول فلسطيني: بدء تنفيذ إجراءات توفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان لليوم الـ12 في مواجهة إدارة سجون الاحتلال

«إنه والدي».. ممرض فلسطيني يكتشف جثة والده أثناء إسعاف جرحى مجزرة نابلس

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"الشبيبة الفتحاوية" في جنين تدين مشاركة السلطة في لقاء العقبة

القدس المحلية

لليوم الثالث عشر.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

بابوا غينيا" تعتزم فتح سفارة لها في القدس المحتلة

مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في نابلس وتنزل العلم الفلسطيني

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

توغل إسرائيلي محدود شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابًا بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في سلفيت

خلال استقباله وزير العمل الليبي.. اشتية: نرى في ليبيا عمقاً لفلسطين كقضية وشعب

الحياة الجديدة

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات اللبن الثانوية ويزيل العلم الفلسطيني

لليوم الـ13: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون

وفد فلسطيني رفيع المستوى يشارك في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه الاردن اليوم

الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

مستوطنون يحرقون مركبتين خلال اعتداء على قرية بورين

أريحا: مطالبات باسترداد جثامين شهداء مخيم عقبة جبر المحتجزة

سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة في قراوة بني حسان

وقفة احتجاجية رفضا لقرار الاحتلال دمج مدرستين في القدس

جريدة الأيام

مستوطنون يعتدون ويحرقون مركبات في بورين

اليوم: لقاء أمني- سياسي في العقبة بهدف "بحث التهدئة وتثبيت التفاهمات"

للأسبوع الثامن: احتجاجات في تل أبيب وعشرات البلدات ضد حكومة نتنياهو

أريحا: الاستيلاء على 193 دونماً من أراضي العوجا

الأسرى يواصلون "العصيان" ويقرّون خطوات احتجاجية جديدة

المحامين": استمرار تعليق العمل الشامل الأسبوع الحالي

الاحتلال يعتقل أربعة شبان عند حدود شمال القطاع

قنابل الغاز تخلّف أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية في غزة

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

إضراب السلطات المحلية: احتجاجات قبالة مكتب رئيس الحكومة

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب رهط

عصيان" الأسرى يتواصل لليوم الـ13: خطوات احتجاجية جديدة بالسجون

مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بنابلس

وكالة وفا

يمنيون يقطعون الأشجار من أجل الوقود والمال

حدث في مثل هذا اليوم

ý 26 شباط (فبراير)

ý 2005م الاستشهادي عبد الله بدران (24 عاماً) من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، ينفّذ هجوماً استشهادياً على مقهى ليلي في "تل أبيب" ويقتل أربعة صهاينة ويصيب 45 آخرين بجروحٍ. وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.

ý 2004م قرى جنوب غرب رام الله تعلن الإضراب الشامل وتشتبك مع قوّات الاحتلال احتجاجً على بناء الجدار الفاصل، وكانت حصيلة المواجهات شهيدان و30 جريحا.

ý 2002م عملية نوعية في معبر بيت حانون قام بها الاستشهاديان أشرف زقوت من جباليا وأيمن سحويل من بيت حانون أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين واستشهاد منفذيها وقد تبنت العملية كتائب الأقصى.

ý 1997م الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) تتجاهل غضب الفلسطينيين والانتقادات الدولية وتقرر إنشاء 200 وحدة سكنية للمستوطنين فوق جبل أبو غنيم المصادر من الفلسطينيين، ضمن مستوطنة جديدة تحمل اسم "هآرحوما".

ý 1980م الياهو بن إليسار أول سفير لإسرائيل لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده للرئيس أنور السادات (1918 - 1981).

ý 1980م سعد مرتضى أول سفير لمصر لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق نافون (ولد عام 1921).

1939م استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابات الأرغون في سوق حيفا.

ý 1994م مقتل ثلاثة فلسطينيين إثر مواجهات دامية أعقبت مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث قتل السفاح باروخ غولدشتاين 29 مصليا وجرح 150 آخرين، قبل أن ينقض عليه المصلون ويقتلوه. استغلت سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأحداث لفرض حظر تجول على فلسطينيي الخليل (140 ألف نسمة) ومن ثم تقسيم المدينة وإبقاء البلدة القديمة منها تحت سيطرتها وفق اتفاق عام 1996، كما عملت على تقسيم المسجد الإبراهيمي وجعله تحت سيطرتها الأمنية المباشرة.