النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2474) الاربعاء1 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تنفي تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للحرب في أوكرانيا
- الأسرى يرفضون طعام السجان.. والأسير خضر عدنان يدخل اليوم الـ 24 في “معركة الأمعاء الخاوية”
- اجتماع فلسطيني أمريكي يبحث التطورات الميدانية.. والشيخ يكشف تفاصيل جديدة عن “لقاء العقبة”
- تقرير يوثق 621 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام وتصاعد هجمات المليشيات المسلحة
- السفير الفلسطيني يدعو مجلس الأمن الدولي لـ”حماية” مواطنيه المدنيين
- الفصائل تُفنِّد ادعاءات "الشيخ" وتؤكد رفضها المشاركة في "قمة العقبة"
أخبار إسرائيلي
- وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن توقيف فلسطيني كان يخطط لاغتياله
- استقالة مسؤولين إسرائيليين تشي ببداية تصدع في الحكومة..حلفاء نتنياهو يبتزونه بالضغوط مستغلين ضعفه
- الكنيست تصوت اليوم على قانوني "منع عزل نتنياهو" و"إعدام الأسرى"
اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ82 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
- واشنطن تعلن عن مقتل أميركي بالضفة الغربية .
- واشنطن: يجب محاكمة المسؤولين عن الهجمات على حوارة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطين تنفي تجنيد لاجئين من مواطنيها بلبنان للحرب في أوكرانيا
- وزير خارجية إسرائيل: سنواصل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
- فلسطينيو الداخل سيتظاهرون هذا المساء: حكومة نتنياهو وزمرته يتحمّلون مسؤولية “ليلة البلّور” الإسرائيلية في حوارة
- التوتر يخيّم على أجواء غزة.. توغل بري وتحليق مكثف للطيران.. و”حماس” و”الجهاد” تشيدان بالرد على جرائم الاحتلال
- الاحتلال يحاصر أريحا ويمنع الخروج من نابلس.. وهادي عمرو يطلب من “حوارة” مقاضاة المسؤولين عن “الهجمات الشنيعة” التي تعرضت لها
- الأسرى يرفضون طعام السجان.. والأسير خضر عدنان يدخل اليوم الـ 24 في “معركة الأمعاء الخاوية”
- اجتماع فلسطيني أمريكي يبحث التطورات الميدانية.. والشيخ يكشف تفاصيل جديدة عن “لقاء العقبة”
- تقرير يوثق 621 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام وتصاعد هجمات المليشيات المسلحة
- السفير الفلسطيني يدعو مجلس الأمن الدولي لـ”حماية” مواطنيه المدنيين
-
الشرق الأوسط
- وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن توقيف فلسطيني كان يخطط لاغتياله
- استقالة مسؤولين إسرائيليين تشي ببداية تصدع في الحكومة..حلفاء نتنياهو يبتزونه بالضغوط مستغلين ضعفه
-
الغد الأردنية
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
- “الحوض المقدس”.. أداة الاحتلال لتهويد القدس والسيطرة على “الأقصى”
- أزمة تعصف بالعلاقة بين بن غفير ونتنياهو
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
- واشنطن تعلن عن مقتل أميركي بالضفة الغربية
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الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لـ"أريحا" والمستوطنون يواصلون عدوانهم في "نابلس".
- وزير الخارجية الفلسطيني: الحماية الدولية والمساءلة عنوان الحراك الفلسطيني الدولي
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الاخبار اللبنانية
- أريحا تُخرج مفاجآتها: «وجع الرأس» الإسرائيلي يتفاقم
- إسرائيل بعيون مسؤوليها الأمنيين: الانقسام يأكل «مِنعتنا»
- سُعار المستوطنين: هذه لحظتنا!
- «سفوح الجبال» تطلِق فاشيّيها | المستوطِنون يُسعَرون: هذه لحظتنا!
- تفاهمات نتنياهو - سموتريتش: ضمّ الضفة هدفاً تالياً
الشروق المصرية
- موسكو تتهم واشنطن بأنها أحد عوامل التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
- الخارجية الفلسطينية تنفي تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للحرب في أوكرانيا
- وزير خارجية فلسطين يحذر من وقوع كارثة حال عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف إرهاب الاحتلال
- المالكي يطلع رئيسة الصليب الأحمر على جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني
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- الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ82 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير هكذا ساهمت سياسات السلطة في جريمة المستوطنين ببلدة حوارة
- لليوم 16 على التوالي.. الأسرى يصعّدون خطواتهم الاحتجاجية في السجون
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الفصائل تُفنِّد ادعاءات "الشيخ" وتؤكد رفضها المشاركة في "قمة العقبة"
متحدثون في ورشة عمل: "الفشل" مصير المبادرات الأمريكية لوأد انتفاضة الفلسطينيين
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مختصون: عمليات المقاومة في الضفة أربكت الاحتلال
البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب
صحيفة الأيام
- »إرهاب المستوطنين يتواصل بحماية الاحتلال وتشديد الحصار على أريحا
- »فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى مع مواصلتهم خطواتهم النضالية
- »واشنطن: يجب محاكمة المسؤولين عن الهجمات على حوارة
- »الاحتلال يستعد للمضي قدماً في توسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر
- »الاحتلال يُمطر منازل المواطنين شرق مدينة دير البلح بقنابل الغاز
- »هدم منازل في جبل المكبر والعيسوية وسلوان وإخطارات بهدم وردم في مسافر...
- »الشرطي قاتل الحلاق يعترف بإطلاق النار عليه وهو جريح
- »الاحتلال: لا يوجد أي مكانة قانونية لسجل الطابو الفلسطيني في مناطق "ج"
صحيفة القدس
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- "مترجم": هل يغير الواقع الميداني السيناريو الذي رسمته "قمة العقبة"؟!
- "الشيخ": تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى نهج عنصري واستعماري
- الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 مستوطنين شاركوا في هجمات حوارة
- بضغوط أميركية.. مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان يدين هجمات المستوطنين
- الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون "عقوبة الإعدام"
» الحياة الجديدة
لليوم الـ16: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون
- لليوم الثالث: الاحتلال يواصل حصاره لمدينة أريحا
- الكنيست تصوت اليوم على قانوني "منع عزل نتنياهو" و"إعدام الأسرى"
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وكالة الرأي
- لليوم الـ16: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون
- انطلاق "المسير المحمول لإحياء اليوم العالمي للدفاع المدني"
- توغل محدود لجيش الاحتلال شرق خانيونس
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- الاحتلال يقتحم مسلية والزبابدة جنوب جنين
- المالية بغزة تنشر أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
- المرور: 5 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضـية
- المالية تنشر إحصائية العمل على المعابر ليوم أمس
وكالة صفا
- بن غفير يأمر الشرطة بفتح الطرقات بالقوة
- تظاهرات عارمة ب"إسرائيل" رفضًا لبنود إضافية بتقييد القضاء
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الاحتلال يسعى لطرد طلابها
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
تقرير مراقب الكيان يسلط الضوء على أبرز إخفاقات الجيش
أين وصل المستشفى الهندي بعد 3 سنوات على رصد ميزانيته؟
فلسطين اليوم
- كل الاتفاقات لم تنجح في القضاء على المقاومة
- الشيخ عزام: المقاومة متجذرة وتتصاعد كلما زاد الإجرام "الإسرائيلي"
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لليوم الثالث: الحصار "الإسرائيلي" يخنق أريحا
ارباك ليلي في السجون اليوم
الأسير الشيخ خضر عدنان يوجه رسالة من داخل زنازين الاحتلال لأهالي نابلس وحوارة
مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة "شاكيد" غرب جنين
سما نيوز
- مطالبات إسرائيلية بالتحقيق مع سموتريتش لـ"تسببه بجرائم حرب"
- مسؤول أميركي كبير يحذر: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية "في غضون 12 يوما"
- "كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة
- عاموس يادلين: "إسرائيل" تتآكل داخليا.. العمليات كانت دائما موجودة لكن هنا نوع آخر
- الأحمد: الرئيس عباس أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال ومستوطنيه (فيديو)
عرب 48
- إصابة عامل بحروق داخل مصنع في أسدود
- واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن جريمة المستوطنين في حوارة
- إخطارات جديدة يسلمها الاحتلال للهدم في مسافر يطا وشمالي سلفيت
- حوارة: إصابة فلسطينييْن إثر اعتداء للمستوطنين
- "عصيان" الأسرى باليوم الـ15: إرجاع وجبتي طعام وإغلاق الأقسام
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وكالة وفا
- لليوم الثالث: الاحتلال يواصل حصاره لمدينة أريحا
- لليوم الـ16: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب بحيرة طبريا
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حدث في مثل هذا اليوم
1 آذار (مارس)
- 2002م الاتحاد الأوروبيّ يفرض غراماتٍ ماليّة على المنْتَجات المستوردة من المغتصبات الصهيونيّة الموجودة في الأراضي المحتلة عام 67 .
- 2002م قوات الاحتلال تواصل اجتياحها لليوم الثاني على التوالي لمخيّم جنين، ويسقط 30 جريحاً فلسطينياً، ويسقط 3 قتلى من جنود الاحتلال وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 آليّات عسكريّة.
- 2001م مجاهدون فلسطينيّون يفجّرون سيّارة مفخّخة في حاجزٍ عسكريّ صهيونيّ قرب أم الفحم المحتلة، وأدّى الانفجار إلى مقتل صهيونيّ وإصابة 9 آخرين بجراحٍ مختلفة.
- 2001م بريطانيا تصنّف كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وحزب الله ضمن قائمة المنظّمات الإرهابيّة.
- 1980م مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 465 الذي يشجب رفض "إسرائيل" التعاون مع لجنة مجلس الأمن التي شكلت بموجب القرار 446/1979م لدراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران 1967م بما فيها القدس ويطالبها بتفكيك المستوطنات القائمة وعدم التخطيط لبناء مستوطنات جديدة.
- 1965م انطلاق بث برامج إذاعة صوت فلسطين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من القاهرة.
- 1955م مجزرة إسرائيلية في عدوان إسرائيلي على مدينة غزة تسفر عن استشهاد 48 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين.
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