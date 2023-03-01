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مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكياً متخصص بجراحة التجميل

01 آذار / مارس 2023 02:22

مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكياً متخصص بجراحة التجميل
مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكياً متخصص بجراحة التجميل

غزة - وكالة الرأي

استقبلت إدارة مجمع الشفاء الطبي وفداً طبياً أمريكياً متخصصاً بجراحة التجميل برئاسة د.عبد الخالق زاهر أخصائي جراحة التجميل، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة انقاذ الطفل.

بدوره ، رحب د.أحمد المخللاتي رئيس قسم التجميل والحروق بالمجمع، بالوفد الزائر مثنيا على هذه الزيارة التي تأتي في إطار الدعم المتواصل في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا الصابر المرابط ، مشيرا إلى أن الوفد سيمكث لمدة خمسة أيام، وباشر الوفد منذ وصوله بمعاينة 60 مريض من الأطفال والتي تتنوع حالاتهم  ما بين العيوب الخلقية باليد  و الوجه والشفة الأرنبية ،بالإضافة إلى مضاعفات بعد الحروق واصابات الحوادث والحروب ،حيث تم اختيار 40 حالة لإجراء تدخل جراحي  ،كما و أحضر الوفد أدوات جراحية ومستهلكات طبية للعمليات الجراحية.

إلى ذلك ثمن د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي الجهود المبذولة التي يقوم بها الوفد من خلال الكشف على الحالات المرضية وتجهيز الحالات التي سيتم اجراء عمليات جراحية لها.

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