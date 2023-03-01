العدل والصحة تبحثان إجراءات التراخيص للمهن الصحية

غزة - وكالة الرأي

بحث وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة إجراءات التراخيص للمهن الصحية مع ممثلين عن وزارة الصحة في مجلس الوزارات لمتابعة العمل النقابي الخاص بالأنشطة الصحية مع وزارة العدل.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الحتة لممثلي وزارة الصحة وهم مدير عام الصيدلة د. منير البرش ومدير وحدة الإجازة والتراخيص د. طه الشنطي، ومدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل أ. محيي الدين الأسطل.

وبحث الحتة مع وفد وزارة الصحة آليات تسعير الخدمات التي تقع ضمن اختصاص وزارة الصحة وذلك بالتنسيق مع النقابات الصحية بالإضافة إلى مناقشة المرجعية القانونية في مجالس التأديب وصلاحياتها.

وتشرف وزارة العدل على النقابات العاملة في قطاع غزة في المجالات القانونية والإدارية والمالية، وتتابع مجالس الإدارة الخاص بها، كما تشرف على عمليات الانتخابات بالنقابات.