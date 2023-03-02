"التنمية" تطلق فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

غزة – وكالة الرأي:

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية وذلك في مقر جمعية كبار السن.

وقال وكيل الوزارة غازي حمد خلال مؤتمر صحفي، إن وزارته تعمل تبذل جهودا مع مؤسسات وجمعيات شريكة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف حمد، أن العمل الخيري يشكل جبهة قوية ومساندة للعمل من أجل بقاء المجتمع الفلسطيني مجتمعا قويا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العمل الخيري في قطاع غزة للوصول إلى كل الفئات الهشة في المجتمع.

بدوره، ذكر مدير عام وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي بالوزارة أسامة شرف، أن الوزارة تحيي كل عام اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، مبينا أن الفعاليات هذا العام ستكون متميزة لأنها جاءت بالشراكة مع وزارات أخرى كوزارة الصحة والتربية والتعليم والأوقاف.

وأوضح شرف خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن اللجنة المشكلة من مختلف الوزارات أقرت جملة من الفعاليات لإحياء هذا اليوم ستبدأ بتنفيذ يوم معايشة مع كبار السن تكريما لهم على مساهماتهم بالمجتمع، مشيرا إلى أن الفعاليات ستستمر حتى 21 مارس الجاري.