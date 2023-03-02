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الاقتصاد واتحاد الصناعات الغذائية يناقشان تأمين المخزون السلعي برمضان

02 آذار / مارس 2023 01:23

الاقتصاد واتحاد الصناعات الغذائية يناقشان تأمين المخزون السلعي برمضان
الاقتصاد واتحاد الصناعات الغذائية يناقشان تأمين المخزون السلعي برمضان

غزة- وكالة الرأي

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي جهوزية اتحاد الصناعات الغذائية في توفير السلع الرمضانية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي ومدير عام السياسات والتخطيط د. أسامة نوفل ومدير عام حماية المستهلك عبد القادر بنات ومدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي ، بإتحاد الصناعات الغذائية الذي ضم نائب رئيس الاتحاد تيسير الصفدي وأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد عايش و أ. تامر الوادية.

وأشاد الزريعي، بدور المصانع الفلسطينية الريادية وحمايتها للأمن الغذائي وحرصها على توفير الكميات الكافية من السلع الرمضانية والمحافظة على أسعارها.

وشكر الزريعي الاتحاد على دوره الكبير في تخطي كل الأزمات والعقبات خلال الفترة الماضية وجهده في المحافظة على السلع المهمة وعدم نقصانها من الأسواق.

من جهته أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية أ. تيسير الصفدي، أن الاتحاد لدية جهوزية كاملة لإستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير المخزون السلعي من السلع التي يحتاجها المواطنون خلال هذا الشهر.

وأضاف الصفدي، أن المصانع الغذائية تعمل بشكل مستمر في سبيل المحافظة على توفر السلع الخاصة بشهر رمضان سيما " الأجبان والألبان والحلاوة والمعلبات".

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