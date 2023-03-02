الاقتصاد: استيراد 10,138 شاحنة محملة بالسلع خلال شهر فبراير

غزة - وكالة الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عملها لحركة المعابر خلال شهر فبراير 2023.



وقالت الإدارة، إنه تم خلال شهر يناير الماضي استيراد 10,138 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.



وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 6298 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و 3840 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.



وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 855 شاحنة محملة بحديد الخردة والاثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.



وبين التقرير أنه تم إدخال 951 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 446 شاحنة ومعبر رفح 505 شاحنة.



وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الشهر الماضي بلغ 20 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 12 يوم.



وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال 75,105 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 35,634 جرام.