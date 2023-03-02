العمل تُعزز الشراكة في العديد من الملفات مع بلدية بيت لاهيا

غزة- وكالة الرأي

أكد إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل، على أهمية التعاون المشترك مع بلدية بيت لاهيا، بما يساهم في خدمة المواطنين.

جاء ذلك، خلال زيارة نظمتها وزارة العمل لبلدية بيت لاهيا، ممثلة بالوكيل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ومدير مديرية عمل محافظة الشمال أ. سعيد العيماوي، ورئيس قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية أ. مصباح الحوراني، وممثل مكتب الوكيل أ. سحر أبو ناموس، صباح اليوم الخميس، لمناقشة العديد من الملفات ذات التقاطعات المشتركة بينهما، لضمان تيسير وصول الخدمات للجمهور.

و كان في استقبالهم رئيس البلدية م. علاء العطار، وأعضاء المجلس البلدي، ومدراء وموظفي البلدية.

وثمن الغصين جهود بلدية بيت لاهيا، والخدمات المميزة التي تقدمها لشريحة كبيرة من سكان قطاع غزة، مؤكدا على زيادة التواصل بينهما، وتشكيل لجان مشتركة مختصة لإدارة الملفات المشتركة، وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين.

وقدم الغصين شرحا موجزا عن طبيعة عمل وزارة العمل، من خلال مقراتها ال13 المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، بين مقرات ومديريات ومراكز تدريب مهني، معربا عن سعادته بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين.

وناقش الغصين ووفد الوزارة تقاطعات العمل المشتركة مع بلدية بيت لاهيا، بما يشمل عمل الجمعيات التعاونية، وتحديث البيانات، وإجراءات قسم التفتيش بما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال، وتشجيع التدريب المهني، وتحصيل الحقوق العمالية، وتوعية العمال وأصحاب العمل بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م.

من جهته أبدى رئيس بلدية بيت لاهيا سعادته بزيارة وفد وزارة العمل، معربا عن سعادته بالنظرة التكاملية لوزارة العمل في إدارة الملفات المشتركة بين المؤسسات الحكومية.

وأكد العطار زيادة سبل التعاون المشترك مع وزارة العمل، متحدثا عن إنجازات بلدية بيت لاهيا، والإجراءات التي اتخذتها لتعزيز العمل المهني ضمن نطاق البلدية، ومشيدا بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل في العديد من القطاعات المهمة للعمال والخريجين.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة، وتفعيل التواصل الدائم بينهما، وتعزيز التعاون المشترك، بما يضمن تجويد الخدمات المقدمة للجمهور، وبما يساهم في الحفاظ على العمال وصاحب العمل، والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.