وكيل وزارة العمل يناقش العديد من الملفات المشتركة مع بلدية جباليا

غزة- وكالة الرأي

ناقش وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم، العديد من الملفات ذات التقاطع المشترك مع بلدية جباليا شمال قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية نظمها وكيل الوزارة، برفقة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، ومدير مديرية عمل الشمال أ. سعيد العيماوي، ورئيس قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية أ. مصباح الحوراني، وممثل مكتب الوكيل أ. سحر أبو ناموس، حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية جباليا م. مازن النجار، وأعضاء المجلس البلدي، ومدراء وموظفي البلدية.

وأشاد الغصين بالجهود المقدرة لبلدية جباليا في خدمة المواطنين، ودورها الواضح في تجويد الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدا على أهمية الخدمات التي تقدمها البلديات لسكان قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقدم الغصين شرحا موجزا عن طبيعة عمل وزارة العمل، من خلال مقراتها ال13 المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، بين مقرات ومديريات ومراكز تدريب مهني، معربا عن سعادته بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين.

وناقش الغصين ووفد الوزارة تقاطعات العمل المشتركة مع بلدية جباليا، بما يشمل عمل الجمعيات التعاونية، وتحديث البيانات، وإجراءات قسم التفتيش بما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال، وتحصيل الحقوق العمالية، وتوعية العمال وأصحاب العمل بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م.

من جهته، أعرب رئيس بلدية جباليا عن سعادته بزيارة وفد وزارة العمل، مؤكدا حرص بلديته على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعاون البلدية مع جميع الوزارات بما يضمن زيادة الخدمات وسهولة وصولها للجميع.

وتحدث النجار عن الإنجازات التي حققتها بلدية جباليا خلال الأعوام الماضية، ورؤية البلدية في إنصاف الموظفين والعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم من خلال التعاون المشترك مع وزارة العمل.

واتفق الطرفان على زيادة سبل التعاون والتواصل المشترك بينهما، وتشكيل لجان مختصة، بما يضمن تقديم المزيد من الخدمات، وتيسير وصولها لجميع المواطنين، كما تجول وفد الوزارة على مرافق البلدية، واطلعوا على الخدمات المقدمة للجمهور.