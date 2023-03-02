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اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تعقد اجتماعها الأول بهيكليتها الجديدة

02 آذار / مارس 2023 02:59

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غزة - وكالة الرأي:

عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، اليوم الخميس، اجتماعها الأول ضمن هيكليتها الجديدة للعام 2023 برئاسة الهيئة العامة للشباب والثقافة، في مقر الهيئة في مدينة غزة.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسه أ.جمال العقيلي ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والأوقاف والمرأة والإعلام الحكومي.

وأكد رئيس اللجنة أن مهمة اللجنة الرئيسية هو إعداد وتنفيذ خطة تثقيفية شاملة للظواهر السلبية المجتمعية التي تحتاج الى تثقيف وتعديل سلوك، مثنياً على جهود اللجان السابقة التي قطعت شوطاً طويلاً في العديد من المشاريع التي قامت بتنفيذها.

وشدد العقيلي على أن اللجنة الحالية ستبنى على ما أسسته اللجان السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار الظواهر السلبية الجديدة المرتبطة بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على التنبؤ بأي ظواهر أو أزمات مجتمعية متوقعة الحدوث في المستقبل إضافة الى تحديث المؤشرات الخاصة بالظواهر المجتمعية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم القرار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

وأعلن العقيلي أنه تم تكليف الهيئة العامة للشباب والثقافة بالإعلان عن مبادرات شبابية لمعالجة الظواهر السلبية التي تحتاج الى تثقيف وتعديل سلوك.

وأبدى المشاركون في الاجتماع آرائهم بالخصوص، اضافةً الى إيضاح تدخلات وزاراتهم وأنشطتهم المتوقعة اضافةً الى تدارس التركيز على بعض القيم والظواهر المرشحة للمعالجة في المرحلة المقبلة.

كما تم الاتفاق على تكليف عدد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالمعالجة الميدانية لبعض الظواهر المجتمعية حسب اختصاصها بالتنسيق والمتابعة مع رئاسة اللجنة.

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