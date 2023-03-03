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خطوات بسيطة تحد من وقت استخدام أطفالك للهاتف

03 آذار / مارس 2023 10:32

202212090349104910
202212090349104910

يمكن للوالدين استخدام عناصر التحكم المضمنة في الهاتف لتقييد وقت الشاشة والحد من استخدام الأجهزة، فهذا الأمر سيجعل استخدامهم أقل وقضاء وقتهم منظم بشكل أفضل، وهنا نرصد لك هذه الخطوات التي يمكنك من خلالها الحد من وقت استخدام أطفالك للهاتف، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
 
يمكن للمستخدمين تطبيق قيود على ملفات تعريف الأطفال من خلال أدوات مثل Amazon Parents Dashboard، ومركز التحكم في iOS لإدارة الوقت والوصول في جميع الأوقات.
 
- يمكنك استخدام أدوات الرقابة الأبوية للحد مما يمكن للأطفال رؤيته: على نظام iOS من خلال الانتقال إلى الإعدادات واضغط على Screen Time.
 
- اضغط على قيود المحتوى والخصوصية.
 
- اضغط على قيود المحتوى.
 
- يمكنك وضع قيود على كل شيء من الفيديو إلى البودكاست من هذه الشاشة.
 

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