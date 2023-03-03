خطوات بسيطة تحد من وقت استخدام أطفالك للهاتف

يمكن للوالدين استخدام عناصر التحكم المضمنة في الهاتف لتقييد وقت الشاشة والحد من استخدام الأجهزة، فهذا الأمر سيجعل استخدامهم أقل وقضاء وقتهم منظم بشكل أفضل، وهنا نرصد لك هذه الخطوات التي يمكنك من خلالها الحد من وقت استخدام أطفالك للهاتف، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



يمكن للمستخدمين تطبيق قيود على ملفات تعريف الأطفال من خلال أدوات مثل Amazon Parents Dashboard، ومركز التحكم في iOS لإدارة الوقت والوصول في جميع الأوقات.



- يمكنك استخدام أدوات الرقابة الأبوية للحد مما يمكن للأطفال رؤيته: على نظام iOS من خلال الانتقال إلى الإعدادات واضغط على Screen Time.



- اضغط على قيود المحتوى والخصوصية.



- اضغط على قيود المحتوى.



- يمكنك وضع قيود على كل شيء من الفيديو إلى البودكاست من هذه الشاشة.

