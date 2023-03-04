أسعار المنتجات الزراعية واللحوم لليوم السبت

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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04 آذار / مارس 2023 08:51
غزة – وكالة الرأي :
نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق قطاع غزة لليوم السبت.
وجاءت الأسعار كالتالي:
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