مستشفى العيون: عدد عمليات زراعة القرنية بعد حملة التبرع وصل لـ75

غزة - وكالة الرأي :

قال مدير مستشفى العيون بغزة الدكتور ماجد حمادة، إن عدد عمليات زراعة القرنية بغزة، بعد إطلاق حمل التبرع وصل إلى 75 عملية زراعة، بمعدل 3 إلى 4 عمليات أسبوعياً.

وأطلقت وزارة الصحة ومستشفى العيون في غزة حملة التبرع بالقرنية نهاية شهر أغسطس الماضي نتيجة حاجة القطاع لزراعة القرنية من 200- 250 حالة سنوياً.

وذكر حمادة في حديث لإذاعة الأقصى المحلية اليوم السبت، أن هذه الحملة منحت العديد من الناس الذين حرموا نعمة الإبصار أمل بحياة جديدة

وأكد أنها حلت مشكلة انتظار المرضى دورهم لإجراء العملية فترات طويلة، مشيراً إلى أن من كان يستطيع ماديا أن يجريها يعاني لأنها مكلفة جداً وتفشل بسبب إجراءات السفر المتعبة.

وأكد أن الاستجابة من الموطنين مع الحملة كانت رائعة، حيث تم اجراء أول عملية بعد 10 أيام من إطلاق الحملة عبر أحد المتبرعين.

وقال إن المبادرة أخذت إقرار من المجلس التشريعي ومن هيئة علماء فلسطين من ناحية شرعية واعتبروها صدقة جارية عن روح المتبرع.

وتوجه الدكتور حمادة بالتحية لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة والمبادرة، التي تشهد إقبالاً جيد جدا في هذا الموضوع.