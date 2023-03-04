وكالة الرأي الفلسطينية وفاة محرر مبعد إلى غزة بعد معاناة مع المرض وكالة الرأي الفلسطينية 5 آلاف أميركي يطالبون بمنع دخول سموتريتش إلى الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" والدائرة الرياضية بخان يونس يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المعابر "تنشر إحصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2476) السبت 4/3/2023 وكالة الرأي الفلسطينية أميركي يعثر على بطلينوس ضخم كاد ان يطبخه وكالة الرأي الفلسطينية إنستجرام يوسع أدوات التحقق من العمر لمزيد من البلدان وكالة الرأي الفلسطينية رقعة الطحالب السامة تتوسع فى المحيطات وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تختبر أداة مزج الصوت قبل إطلاقها رسميا فى ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية هل تعرفت يوما على حساسية البقوليات
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى العيون: عدد عمليات زراعة القرنية بعد حملة التبرع وصل لـ75

04 آذار / مارس 2023 11:24

أحد المستفيدين
أحد المستفيدين

غزة - وكالة الرأي :

قال مدير مستشفى العيون بغزة الدكتور ماجد حمادة، إن عدد عمليات زراعة القرنية بغزة، بعد إطلاق حمل التبرع وصل إلى 75 عملية زراعة، بمعدل 3 إلى 4 عمليات أسبوعياً.

وأطلقت وزارة الصحة ومستشفى العيون في غزة حملة التبرع بالقرنية نهاية شهر أغسطس الماضي نتيجة حاجة القطاع لزراعة القرنية من 200- 250 حالة سنوياً.

وذكر حمادة في حديث لإذاعة الأقصى المحلية اليوم السبت، أن هذه الحملة منحت العديد من الناس الذين حرموا نعمة الإبصار أمل بحياة جديدة

وأكد أنها حلت مشكلة انتظار المرضى دورهم لإجراء العملية فترات طويلة، مشيراً إلى أن من كان يستطيع ماديا أن يجريها يعاني لأنها مكلفة جداً وتفشل بسبب إجراءات السفر المتعبة.

وأكد أن الاستجابة من الموطنين مع الحملة كانت رائعة، حيث تم اجراء أول عملية بعد 10 أيام من إطلاق الحملة عبر أحد المتبرعين.

وقال إن المبادرة أخذت إقرار من المجلس التشريعي ومن هيئة علماء فلسطين من ناحية شرعية واعتبروها صدقة جارية عن روح المتبرع.

 وتوجه الدكتور حمادة بالتحية لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة والمبادرة، التي تشهد إقبالاً جيد جدا في هذا الموضوع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟