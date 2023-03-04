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طواقم وزارة الأشغال "تشارك في السيطرة على حريق مكب النفايات شرق غزة

04 آذار / مارس 2023 11:52

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غزة- وكالة الراي 
شاركت طواقم الإدارة العامة للطرق و الآليات بوزارة الأشغال العامة بأعمال السيطرة على حريق مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق غزة.

وأكدت الوزارة أن طواقم الآليات والمعدات شاركت مع طواقم الدفاع المدني وبلدية غزة، بأعمال إطفاء الحريق والسيطرة عليه ، حيث قامت طواقم الوزارة بنقل 42( نقلة) طينة لمحاصرة منطقة الحريق، وضمان عدم اتساع الحريق، فيما يعمل في المكان 6 شاحنات وكباشين، للاسراع في العمل بهدف السيطرة على الحريق والتخفيف من أضراره وأثاره.

وتعمل آليات ومعدات الوزارة وسط ظروف صعبة وتحديات في ظل الحاجة الماسة لمعدات وآليات وسيارات نقل جديدة للعمل في حالات الطوارئ والمنخفضات الجوية التي يتعرض لها قطاع غزة باستمرار.
 

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