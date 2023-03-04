وزارة الزراعة تحذر المزارعين من ارتفاع درجات الحرارة غدًا

غزة-الرأي:

حذرت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين في وزارة الزراعة من إرتفاع الحرارة والتي تصل الى درجة حرارة 32 درجة مئوي يوم غد الأحد 5/3/2023م والتي تتأثر بها الزراعة بشكل مباشر، مطالبة المزارعين بأخذ كافة التدابير اللازمة لتلافي حدوث أضرار وخسائر في مزارعهم.

ولتلافي حدوث أضرار ، دعت المزارعين إلى اتباع الإرشادات الوقائية في التعامل مع موجات ارتفاع درجة الحرارة والحد من تأثير الحرارة على النبات والتي تؤثر على الإنتاجية من خلال التأثير على الازهار والعمل على تساقطها وتوثر على عملية التلقيح و بالتالي قلة الثمار والإنتاج.

وفي هذا الاطار وضعت الزراعة بعض الإرشادات المهمة للحد من تأثير إرتفاع درجات الحرارة في مزارع الخضار والتي من أهمها:

1.الاهتمام بالري في الصباح الباكر حتى لا يتأثر النبات بالحرارة طول اليوم والتقارب بين الريات وذلك لتفادي سقوط الازهار داخل الدفيئات .

2.ينصح بعدم اغلاق الدفيئات بالنايلون وتركها مفتوحة في جميع الإتجاهات وغسل الشبك من الداخل لزيادة التهوية .

3. فتح الشبابيك العلوية في الدفيئات وازاحة كتل الهواء الحارة من أعلى الدفيئة واستبدالها بكتلة هواء باردة جافة لتفادي نشاط الفطريات .

4.الأهتمام بالتتسميد بالمادة العضوية للحفاظ على رطوبةالتربة .

5.استخدام الري الضبابي أن وجد عند إرتفاع درجة الحرارة بالنهار فقط .

5. الاهتمام برش الاحماض الامينية لرفع مناعة النبات.

6.ينصح بالري مساءا وبكميات وافرة من المياه وعلى فترات متقاربة في محاصيل الخضار التي تزرع في الحقول المكشوفة .