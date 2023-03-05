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"الشرطة النسائية" بخان يونس تُنفذ 314 مهمة خلال فبراير

05 آذار / مارس 2023 08:37

"الشرطة النسائية" بخان يونس تُنفذ 314 مهمة خلال فبراير المنصرم

غزة - وكالة الرأي:

نفّذت إدارة الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس 314 مهمة خلال شهر فبراير المنصرم، تنوعت ما بين استقبال شكاوى وحل قضايا، وتنفيذ مهمات مختلفة وإلقاء محاضرات إرشادية وتوعوية.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عنها أنها استقبلت 148 شكوى وإفادة من مواطنات، فيما عملت على حل 36 قضية بشكل ودي وكتابة تعهدات، في حين قامت بتحويل 4 قضايا للنيابة العامة.

وأوضح التقرير مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في 39 قضية مختلفة، إلى جانب المشاركة في 16 مهمة تفتيش، و5 مهمات ترحيل نزيلات، و6 مهام إحضار مشروحات، و10 قضايا اعتداء، و12 مهمة تأمين زيارات، بالإضافة لـ "29" مهمة مشاركة في فعاليات مجتمعية.

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