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"شؤون المرأة" تعقد الاجتماع الدوري لائتلاف توعية المرأة

05 آذار / مارس 2023 10:46

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غزة- وكالة الرأي 
عقدت وزارة شؤون المرأة الاجتماع الدوري لائتلاف توعية المرأة، حيث ناقشت أ. عالية عيد رئيس الائتلاف مع الأعضاء خطة المؤسسات لهذا العام 2023.

ويأتي الاجتماع على شرف الثامن من آذار، للحث على ضرورة مشاركة الأعضاء ذات الصلة، في المؤتمر الصحفي المنوي عقده في اليوم العالمي للمرأة وإعلان خطة الائتلاف.

وترأس "شؤون المرأة" الائتلاف بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وبشكل عام، يهدف الائتلاف إلى النهوض بمستوى الوعي العام لدى فئة النساء في المجتمع الفلسطيني، مما يدعم المشاركة الإيجابية في التنمية المجتمعية عبر اختيار عنوان في كل عام يتم تضمينه في خطة وأنشطة كل الأعضاء.
 

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