التنمية البشرية بالصحة تعقد مقابلات الإعلان الداخلي لعدد من الوظائف

غزة- وكالة الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية مقابلات الإعلان الداخلي لعدد من الوظائف بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة. وقامت اللجنة باليوم الأول بعقد مقابلات في تخصصات إدارية وفنية حيث تستمر باقي المقابلات خلال الاسبوع القادم.

وأفاد رئيس اللجنة د. عبد السلام صباح أنه تم وضع محاور لتقييم المقابلات بدقة لقياس الكفاءة الشخصية والإدارية والفنية للمتقدمين، بحيث تتناسب مع المواصفات التي تلبي احتياجات الإدارة من الوظائف.

ووجهت اللجنة عدداً من الأسئلة التي تهدف لمعرفة شخصية المتقدم وقدراته الثقافية والحاسوبية، وأسئلة أخرى تهدف لاختيار أشخاص على درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية.

وعُقدت المقابلات في مقر تنمية القوى البشرية برئاسة د. عبد السلام صباح مدير عام تنمية القوى البشرية، د. سامي أبو ناموس مدير دائرة شئون الموظفين، طاقم تنمية القوى البشرية، ا. محمد السرساوي، ا. روحية سليمان، د. هبة مكي.