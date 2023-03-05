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خلال شهر فبراير

لجنة متابعة وضبط المركبات الحكومية تنجز 5 مهام ميدانية

05 آذار / مارس 2023 11:52

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غزة- وكالة الراي 
واصلت لجنة متابعة وضبط المركبات الحكومية مهامها الموكلة إليها من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، حيث أنجزت خمسة مهام ميدانية خلال شهر فبراير المنصرم والعديد من الزيارات الميدانية لمقرات الدوائر الحكومية.

بدوره، أكد أ. معين قويدر رئيس لجنة متابعة وضبط المركبات الحكومية أن الدوريات تعاملت ميدانيا خلال شهر فبراير الماضي مع أكثر من 68 مركبة حكومية، فيما قامت بالزيارات المسائية لعدد من المقرات الحكومية للتأكد من مبيت مركبات الحركة دخل هذه الدوائر.

وتابع قويدر بالقول أن اللجنة ترفع تقريرها الشهري لسعادة وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ لمخاطبة الجهات الرسمية بالمخالفات والتجاوزات التي تسجلها الدوريات في الميدان من أجل المتابعة وتصحيح هذه التجاوزات.

وناشد قويدر جميع المؤسسات الحكومية للعمل على ضمان الاستخدام القانوني السليم للمركبات والالتزام بالتعليمات الصادرة من وحدة النقل الحكومي من أجل تسخير هذه المركبات لصالح العمل الحكومي فقط.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة مُكونة من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور والشرطة العسكرية لمتابعة وضبط المركبات الحكومية في الميدان.
 

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