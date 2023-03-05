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الزراعة تواصل التحضيرات لإقامة معرض" ربيع بلادي 2"

05 آذار / مارس 2023 11:56

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غزة- وكالة الرأي 
تواصل وزارة الزراعة الفلسطينية، تحضيراتها الفنية لإقامة معرض “ربيع بلادي ٢” للنباتات والزهور، وذلك بالشراكة مع الجامعة الاسلامية بغزة.

وتعكف الوزارة على افتتاح المعرض على أرض الجامعة، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الشهر الحالي (١٩،٢٠،٢١ مارس)

بدورها، أفادت الادارة العامة للتنمية الزراعية أن المعرض سيضم زوايا عديدة لإبراز أعمال وأنشطة القطاع الخاص في إنتاج أصناف النباتات، إلى جانب الزاوية الرئيسية الخاصة بعرض إنتاج الوزارة من الأشتال المختلفة والتعريف بطرق العناية بالنباتات.

جدير بالذكر،أن زيارة المعرض ستتاح لجميع شرائح وفئات المجتمع في جميع الأوقات.

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