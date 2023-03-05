"الاقتصاد": دمغنا 239 ألف كيلو جرام من الذهب والفضة خلال فبراير

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن طواقمها الفنية دمغت أكثر من 239 ألف كيلو جرام من الذهب والفضة، الواردة إلى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة خلال فبراير الماضي، فيما نفّذت طواقمها 250 جولة تفتيش ومراقبة على عمل المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية.

وفي تقرير مفصّل للوزارة حول عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر فبراير الماضي، وصل "وكالة الرأي"، أوضحت أن جولات التفتيش كانت مكثفة في جميع الأوقات، وأنها عملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشآت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

وقامت الطواقم الفنية في الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال جولات التفتيش بزيارة 2303 منشأة ونقطة بيع، ومعايرة ودمغ 222 ميزاناً ومكيالاً، وإجراء 1463 فحصاً مخبرياً للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع، وتنظيم 10 جولات لحصر المخزون السلعي، واعداد 14 تقرير لحركة أسعار السلع الأساسية.

وأشار التقرير الى أن الإدارة العامة للتجارة والمعابر ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت بتحرير 493 محضر ضبط وتحفظ، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة من السلع والبضائع (10138) شاحنة، وعدد الشاحنات الصادرة (855) شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 20 يوم، وأيام الاغلاق 8 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 12 يوم والاغلاق 16 يوم.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 99 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 175 تغييراً، ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، ونشرت 135 علامة تجارية، وجهزت 3 شهادات علامات تجارية وعدداً من الرسوم الصناعية وبراءات الاختراع.

وحول عمل الإدارة العامة للمصادر الطبيعية، بيّن التقرير أن طواقمها رحّلت من كافة المحافظات 82870 متر مكعب من الرمال، فيما فتحت مقالع جديدة في محافظات غزة، وأعدت تقارير فنية للمقالع والمشاريع والمناسيب مع الجهات ذات الاختصاص

ولفت التقرير إلى أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية، تقوم بالمتابعة اليومية والإشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

ووفق التقرير، فإن الإدارة العامة للصناعة، أصدرت خلال شهر فبراير 6 رخص إقامة للمنشآت الصناعية، ومنحت 50 رخصة تشغيل، ونظمت 286 زيارة لمصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة، فيما حررت طواقمها العديد من محاضر الضبط والتحفظ.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة، بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها، ومدى الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 838 معاملة، كان منها تسجيل 30 شركة، وإصدار 6 سجلات تجارية فردية، وتنفيذ 125 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وتنفيذ 20 زيارة ميدانية لمحلات الصرافة.

وبين التقرير أن طواقم الإدارة العامة للصناعة، حضرت جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 5 شركات، فيما راجع 2060 مواطناً الإدارة خلال الشهر.

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (239,246.70) جرام، فيما نفذت 21 جولة تفتيشية لزيارة 173 محلاً لبيع الذهب والمجوهرات، و3 مصانع ذهب.

وبين التقرير أن وحدة الشؤون القانونية، أحالت 91 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، عدا عن تسوية 128 قضية.

من جهتها، عملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات، ونشرها 35 خبراً صحفياً وتقريراً إعلامي، وتصميم 20 انفوجرافيك، وإعداد 2 برامج وحلقات تلفزيونية، والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

وبين التقرير ان الإدارة العامة للدراسات والتخطيط جهزت 6 دراسات وتقارير الاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة، ومتابعة الخطط التنموية لمحافظات قطاع غزة، وحضور العديد من اللجان داخل وخارج الوزارة، فيما قامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بالتنسيق والتواصل المستمر لعقد اجتماعات وكيل الوزرة مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، كذلك التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية للغرف التجارية.