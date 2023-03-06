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"ميتا" تخفّض بصورة كبيرة أسعار خوذها للواقع الافتراضي

06 آذار / مارس 2023 08:52

"ميتا" تخفّض بصورة كبيرة أسعار خوذها للواقع الافتراضي

-ستخفّض شركة "ميتا" التي تكافح لزيادة استثماراتها في عالم ميتافيرس، سعر خوذتها "كويست" للواقع الافتراضي بنسبة 33% وسعر خوذة من طراز آخر بنسبة 14%.


وستُباع خوذة "كويست برو" المخصصة للمحترفين بألف دولار بدل 1500 دولار، اعتباراً من 5 آذار/مارس في الولايات المتحدة وكندا و15 آذار/مارس في مختلف البلدان المُتاحة هذه الأداة فيها.


أما خوذة "كويست 2" المخصصة أكثر للألعاب، فستُطرح بسعر 430 دولاراً بدل 500 دولار، اعتباراً من 5 آذار/مارس في نحو عشرين بلداً.


وكانت "ميتا"، وهي الشركة الأم لمنصتي فيسبوك وانستغرام، استثمرت عشرات المليارات لتصميم هذه الخوذ ومنصاتها. ويراهن مارك زاكربرغ على ازدهار عالم ميتافيرس الموازي، الذي يمكن الولوج إليه من خلال اكسسوارات للواقعين المعزز والافتراضي.


وقام بتغيير اسم الشركة من "فيسبوك إلى "ميتا".


إلا أنّ قسم "رياليتي لابز"، أحد فروع الشركة، خسر 13,7 مليار دولار عام 2022، مما أثار شكوك المستثمرين في شأن الاستراتيجية الجديدة.


وأكدت "ميتا" في مدونتها أنها "مستمرة في التزامها تأسيس سوق مزدهر للواقع الافتراضي يستهدف المطوّرين والشركات والأفراد".


وأضافت أن هدفها "لطالما تمثّل في ابتكار أجهزة بأسعار مقبولة حتى تكون مُتاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص كي يستفيدوا من كل ما يوفره الواقع الافتراضي".

 المصدر: ا ف ب

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