بناء مصنع جديد لتصنيع أجهزة آيفون في الهند

أعلنت السلطات الهندية أن شركة آبل الأميركية ستصنع هواتف آيفون في مصنع جديد تعتزم شركة فوكسكون التايوانية، المورد الرئيسي للعملاق الأميركي، فتحه في الهند.



عانى تصنيع هواتف آيفون في الأشهر الأخيرة من اضطرابات كبيرة في موقع تشنغتشو الصيني، أكبر مصنع لشركة فوكسكون ينتج الهواتف الشهيرة للعلامة التجارية بسبب عودة تفشي كوفيد-19 والاحتجاجات على ظروف العمل نهاية 2022.



نتيجة لذلك، تسعى الشركة الأميركية العملاقة إلى تنويع سلسلة إنتاج هاتفها الرئيسي خارج الصين، خصوصا على خلفية التوترات الدبلوماسية المستمرة مع الولايات المتحدة.



قال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا باسافاراج إس بوماي على تويتر الجمعة "سيتم إنتاج هواتف آبل قريبا في ولايتنا".



وتابع "إضافة إلى السماح بخلق 100 ألف فرصة عمل سيوفر ذلك العديد من الفرص في ولاية كارناتاكا".



قال وزير الدولة الهندي لتكنولوجيا المعلومات رجيف شاندراسيخار إن المصنع سيُبنى على 300 فدان(1,21 كيلومتر مربع) في الولاية المعروفة باستضافة مركز بنغالور للتكنولوجيا.



يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يزور فيه رئيس شركة فوكسكون يونغ ليو بنغالور الجمعة، وفق وسائل الإعلام المحلية بعد لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق من الأسبوع.



وغرد مودي الأربعاء "تناولت مباحثاتنا مواضيع مختلفة تهدف لتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا والابتكار في الهند".