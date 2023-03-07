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أخبار » الرياضة و الملاعب

السويركي يتحدث بعد إنجازه مهمة البقاء

07 آذار / مارس 2023 10:06

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46781 (2)

قال نعيم السويركي، المدير الفني لغزة الرياضي، إنه أنجز مهمته الصعبة التي حضر من أجلها، وهي إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ونجح غزة في تحقيق الفوز على ضيفه اتحاد خانيونس (1/0)، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويؤمن بقاءه بين الكبار.

وأوضح السويركي، في تصريحات صحفية: "لقد كانت مهمة صعبة ومعقدة، فقد استلمت الفريق وفي رصيده 6 نقاط فقط بالمركز الـ11، قبل 3 أيام من انطلاق مرحلة الإياب".

وتابع: "قبلت التحدي رغم ذلك، وراهنت على اللاعبين، واستطعنا خلال 11 مباراة حصد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل و5 هزائم، وهو ما كان كافيا للبقاء".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على روحهم العالية، وكذلك الإدارة على التفافها حول الفريق ودعمه، وصولا إلى النهاية السعيدة بالنسبة للجميع".

وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد أنه سيلتقي الإدارة وسيرفع توصياته إليها بخصوص أحوال الفريق، وعلى ضوء هذا الأمر يمكن تحديد الموقف النهائي.

واستدرك السويركي: "لكن دعونا الآن نستريح، ونستعد للمباراة الأخيرة في الدوري بكل هدوء".

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