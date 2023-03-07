مجموعة الزمالك.. شباب بلوزداد يستضيف المريخ فى مواجهة مثيرة بدوري الأبطال

يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري نظيره المريخ السوداني مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023.



ويستقبل ملعب 19 ماى 1956 بعنابة مواجهة شباب بلوزداد ضد المريخ السوداني في التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة.



ويتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ثم يحل المريخ السوداني وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.



وسيقاتل شباب بلوزداد الجزائري مستغلا الملعب والجمهور للفوز وحصد النقاط الثلاث لخطف وصافة المجموعة والثأر من المريخ السوداني بعد الهزيمة في السودان الجولة الماضية.



بينما سيكافح المريخ السوداني للفوز والابتعاد بالمركز الثاني ومحاولة تأكيد تفوقه وحصد إحدي بطاقتي التأهل.



موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دوري الأبطال

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية بدوري الابطال

يحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المتبقية أمام الترجي في القاهرة ثم بلوزداد في الجزائر وأخيرا المريخ في مصر، لرفع رصيده إلى 10 نقاط وحفظ حظوظه قوية في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وفي تلك الحالة سيتعين على الزمالك التفوق في المواجهات المباشرة على المريخ تحسبا لتحقيق الفريق السوداني الفوز في مباراتيه المتبقيتين.



كما يمكن للزمالك التأهل في تلك الحالة حال خسارة الترجي مباراتيه المتبقيتين، أو خسارة مباراة والتعادل في أخرى، بشرط تفوق الأبيض أيضا في فارق الأهداف.



أما الفوز في مباراتين مع التعادل في الثالثة فسيرفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط على الأكثر، وحينها ستضعف حظوظه في التأهل، لكن هدايا المنافسين قد تصب في مصلحته.

وحال فوز الزمالك على الترجي والمريخ والتعادل أمام بلوزداد، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط ويمكنه حينها التأهل حال فوز الفريق التونسي على نظيريه السوداني والجزائري، وتعادل الأخيرين في مواجهتهما المباشرة.



وحال فوز الزمالك على الترجي وبلوزداد والتعادل مع المريخ، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط، ويمكنه التأهل أيضا حال خسارة الفريقين من الترجي وتعادلهما في مواجهتهما المباشرة.



أما في حالة فوز الزمالك على الترجي وأحد الفريقين والخسارة من الآخر فلن يتمكن الأبيض بأي حال من الأحوال من التأهل لأنه سيتم إقصاؤه حينها بسبب المواجهات المباشرة إن لم يكن بسبب النقاط.



أما في حالة فوز الزمالك على بلوزداد والمريخ والخسارة من الترجي فيمكنه التأهل في حالة خسارة الفريقين الآخرين أيضا من نظيرهما التونسي وانتهاء مباراتهما معا بالتعادل.



كما يمكنه التأهل أيضا حال خسارته من الترجي وفوزه على الفريقين الآخرين حال انتهاء المواجهات الـ3 الأخرى بين الفرق الثلاثة بالتعادل، حيث إن رصيده حينها سيصبح 7 نقاط، مقابل 14 للترجي و6 للمريخ و5 لبلوزداد.



يذكر أن لائحة التأهل عند التساوي تنص على اللجوء لنقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات من أجل حسم المتأهل.