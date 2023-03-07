تطبيق واتس آب على أجهزة ويندوز يحصل على مميزات جديدة

طرحت منصة الدردشة الفورية "واتس آب" نسخة خاصة من تطبيقها لمنصة ويندوز للعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي نسخة محدثة مستندة إلى UWP في متجر Windows خلال العام الماضي وبهذا، جلب نظام المراسلة الفورية العديد من التحسينات والميزات الجديدة لتطبيق واتس آب for Windows.



والآن، سيحصل تطبيق واتس آب على Windows على تحديث جديد آخر قريبً، حيث أبلغ Windows Latest أن تطبيق واتس آب يحصل على ميزة روابط مكالمات مخصصة جديدة على تحديث واتس آب beta.



وبدأ واتس آب في طرح تحديث تجريبي جديد لتطبيق واتس آب على نظام Windows والذي يوفر الدعم لميزة روابط الاتصال لعميل سطح المكتب، ومع التحديث ، يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي الآن إنشاء رابط مكالمة ومشاركته مع مستخدمين آخرين سواء كانوا على واتس آب أم لا للانضمام إلى المكالمة.

ما هي ميزة واتس آب Call Link؟

كما ذكرنا، تتيح ميزة روابط الاتصال للمستخدمين إنشاء رابط مكالمة مشابه للأنظمة الأساسية الأخرى مثل Google Meet و Teams وما إلى ذلك ومشاركته مع مستخدمين آخرين، ويمكن للمستخدمين النقر على الرابط والانضمام إلى مكالمة فيديو أو صوتية حسب تفضيلاتهم، وكانت الميزة متاحة على إصدارات Android و iOS من التطبيق لفترة من الوقت الآن ويتم اختبارها أخيرًا على إصدار Windows من التطبيق.



لكن لاحظ أن واتس آب يسمح للمستخدمين بمشاركة الرابط مع أي شخص يريدون، ومع ذلك ، سيتعين على المستخدمين الذين ليسوا على واتس آب إنشاء حساب جديد وبعد ذلك يمكنهم الانضمام إلى المكالمة.



كيفية إنشاء روابط اتصال باستخدام واتس آب على Windows؟

لإنشاء رابط اتصال على Windows ، سيُطلب من المستخدمين التسجيل في برنامج واتس آب Beta وتثبيت الإصدار التجريبي من واتس آب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي تعمل بنظام Windows 10 أو Windows 11.



وبعد ذلك، يمكنهم التوجه إلى علامة التبويب المكالمات والنقر فوق إنشاء خيار ارتباط المكالمة، وبمجرد إنشاء الرابط ، يمكن مشاركته مع مستخدمي واتس آب الآخرين بالإضافة إلى مستخدمي واتس آب الآخرين.