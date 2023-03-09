تشلسي يطيح دورتموند ويبلغ ربع النهائي رفقة بنفيكا

قلب تشلسي الانكليزي الطاولة على بوروسيا دورتموند وفاز على ضيفه الالماني 2-صفر إياباً الثلاثاء، ليبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رفقة بنفيكا البرتغالي الذي جدد فوزه على كلوب بروج البلجيكي 5-1.

وعوّض النادي اللندني خسارته 1-صفر ذهابًا، بفضل هدفَي رحيم سترلينغ (43) والالماني كاي هافيرتس (54 من ركلة جزاء).

وحال هذا التأهل دون تسريع رحيل مدرب "البلوز" غراهام بوتر الراضخ تحت الضغوطات، بعد أن أنفق النادي 600 مليون دولار في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه ولم يحقق سوى 4 انتصارات في آخر 17 مباراة ضمن كافة المسابقات (مع مباراة اليوم).

وأُقصي فريق غرب لندن من مسابقتي الكأس المحليتين ويتقهقر في المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.

قال هافيرتس بعد فوز فريقه "الأسبوعان الماضيان كانا صعبين بالنسبة لنا لأننا خسرنا الكثير من المباريات. كان علينا إظهار الكثير من الشخصية اليوم. دوري الأبطال هو آخر مسابقة يمكننا الفوز بها. أظهرنا أننا نريد الفوز بهذه المسابقة مرة أخرى".

من جهته، مني دورتموند بخسارته الأولى هذا العام بعدما خرج منتصراً من جميع المباريات العشر التي خاضها وبات متساوياً مع بايرن في صدارة البوندسليغا.

وبعد تأخير انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب صعوبات في وصول النادي الألماني إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، افتقد دورتموند سريعاً لجهود لاعبه يوليان برانت الذي تعرض لاصابة دفعته لمغادرة الملعب بعد 4 دقائق من صافرة البداية ليحل الأميركي جيوفاني رينا بدلاً منه.

وافتتح تشلسي التسجيل بعد كرة وصلت إلى سترلينغ فشل في اصابتها في المرة الأولى، قبل أن يتجاوز ماركو رويس في الثانية ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في وسط المرمى (43).

وفي سيناريو جنوني مع بداية الشوط الثاني حصل تشلسي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماريوس وولف داخل المنطقة لم يحتسبها الحكم بداية قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، انبرى لها هافيرتس بقدمه اليسرى واصطدمت بالقائم فيما ارتمى الحارس إلى اليمين، قبل أن يطلب الـ "في آيه آر" اعادتها لدخول لاعبين من الفريقين إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذها ليعود الالماني إلى علامة الجزاء ويسدد بالطريقة ذاتها ولكن بنجاح هذه المرة (53).

وقال سترلينغ عن اهدار هافيرتس ركلة الجزاء الاولى قبل أن ينجح في الاعادة "لقد رأيت كاي يسدد ركلات الجزاء في كثير من الأحيان في التدريبات. كنت واثقاً منه دائماً على الرغم من اهدره الركلة الأولى".

واضاف "كنت أعلم أنه سيضعها في الشباك" في محاولته الثانية.

وواصل بنفيكا تحليقه هذا الموسم واكتسح كلوب بروج 5-1 إياباً بعد فوزه أيضًا ذهابًا 2-صفر، ليبلغ ربع النهائي للموسم الثاني تواليًا.

وسجل رافا سيلفا (38)، غونسالو راموس (45+2 و57)، جواو ماريو (71 من ركلة جزاء) والبديل البرازيلي دافيد نيريش (77) أهداف أصحاب الارض، فيما أحرز الهولندي بيورن ميير الهدف الوحيد لبروج (87).

ويقدّم بنفيكا موسمًا مميزًا بقيادة المدرب الالماني روجيه شميدت، إذ يتصدر الدوري المحلي بخسارة واحدة في 23 مباراة ويبدو على المسار الصحيح ليتوج بطلا للبرتغال للمرة الاولى منذ 2019.

وكان بنفيكا تصدر مجموعته بطريقة مفاجئة أمام باريس سان جرمان ويوفنتوس بعد أن فرض تعادلين على بطل فرنسا وحقق فوزين على الفريق الايطالي.

وبلغ فريق مدينة لشبونة ربع النهائي الموسم الماضي على حساب أياكس الهولندي، قبل أن يخرج على يد ليفربول الانكليزي بعد خسارته ذهابًا 1-3 في لشبونة قبل أن يفرض تعادلا مثيرًا 3-3 غير كافٍ إيابًا على ملعب أنفيلد.

وافتتح سيلفا التسجيل عندما وصلته عرضية من راموس الى داخل المنطقة، روضها بطريقة جميلة وتلاعب بمدافعَين قبل أن يسددها بوجه قدمه اليمنى رائعة وهو ينزلق أسكنها الشباك (38).

وضاعف راموس تقدم بنفيكا بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من ماريو، راوغ عدة مدافعين متوجهًا الى منتصفها قبل أن يسددها في الشباك (45+2).

وتصدر ابن الـ21 عامًا العناوين عندما بدأ أساسيًا على حساب كريستيانو رونالدو في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 وسجل ثلاثية "هاتريك" في الفوز على سويسرا 6-1.

وسجل الشاب الواعد هدفه الشخصي الثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد عرضية من الاسباني ألخاندرو غريمالدو (57).

قال بعد الفوز "من الجيد دائمًا (التسجيل)، مهاجم مثلي يكسب رزقه من ذلك، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا ولعبنا جيدًا"، مضيفًا "بغض النظر عمن سنواجه (في الدور المقبل)، سنلعب بنفس الطريقة".

وتحصل بنفيكا على ركلة جزاء بعد عرقلة من العاجي أباكار سيلا على البديل البرازيلي جيلبيرتو، انبرى لها ماريو مسجلا هدفه الثاني ضد بروج بعد أن هز الشباك إيابًا (71).

وبدوره زار نيريش شباك بروج مرة أخرى بعد المباراة الاولى بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة الى يسار الحارس سيمون مينيوليه (77).

وسجل ميير هدفًا شرفيًا رائعًا بتسديدة قوية من الجهة اليسرى للمنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (87).