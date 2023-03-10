أفكار صحية للإفطار يمكن تنفيذها لطفلك

التغذية الصحية خلال سنوات النمو تكون ضرورية، حيث يحتاج جسم الطفل إلى العناصر الغذائية للنمو والتطور، لكن غالبًا ما يكون من الصعب غرس عادات الأكل الصحية فى طفلك، وفقا لموقع OnlyMyHealth.

تخطى العديد من الأطفال وجبة الإفطار يجعلهم متعبين وغاضبين ويؤدى إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة لأن طفلك يميل إلى الإفراط فى تناول الطعام فى وقت لاحق من اليوم، فمن المهم تزويد طفلك بوجبة إفطار مغذية حتى يظل نشيطًا طوال اليوم.

أفكار صحية لوجبة الإفطار لإطعام طفلك

الفطائر محلية الصنع

الفطائر لذيذة ومغذية وخيار فطور مثالى لطفلك، خذ كوبين من الشوفان وأضف كوبًا واحدًا من الجبن وبيضتين وفانيليا لعمل الفطيرة، ويمكنك إضافة الزبدة أو العسل أو زبدة الفول السودانى لتحسين مذاقه.

الإفطار بالبيض

البيض ذو قيمة غذائية عالية وخيار فطور مثالى للجميع، حيث يحتوى على بروتين يساعد فى بناء العضلات وتعزيز نمو طفلك، ويمكنك تقديم البيض بطرق مختلفة، مثل العجة ولفائف البيض وشطائر البيض وما إلى ذلك.

العصائر الطبيعية

يمكنك صنع العصير إذا كان طفلك لا يأكل الفاكهة، فعصائر الفراولة واللوز والموز والكرنب والسبانخ والتفاح وغيرها بعض الأمثلة على العصائر التى يمكنك صنعها لطفلك، ومع ذلك يجب عليك التأكد من الاحتفاظ بالحصص الصحيحة لمنع زيادة الوزن لدى طفلك.

مافن الحبوب الكاملة

فطائر الحبوب الكاملة لذيذة ويفضل الأطفال تناولها، يمكنك إضافة طبقة من اختيار طفلك لجعله أكثر إثارة.

وافل الحبوب الكاملة

فطائر الوافل الكاملة غنية بالكربوهيدرات والألياف وهي وجبة خفيفة جيدة لبدء يوم طفلك، يمكنك تقديمها مع الزبادى أو الفاكهة الطازجة أو الجبن.

تساعد وجبة الإفطار الصحية طفلك على أداء أفضل في المدرسة، إلى جانب تحسين الصحة العامة لجسمه، فالأطفال الذين يتناولون وجبات متوازنة هم أقل عرضة للحصول على وجبات خفيفة غير صحية طوال اليوم، ما يساعدهم فى الحفاظ على وزن صحى، ويمكنك أيضًا تضمين منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادى لأنها تحتوى على الكالسيوم والبروتين والدهون.