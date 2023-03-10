كيفية إيقاف وضع التشغيل الآمن على هاتف Android

يوفر Android الوضع الآمن الذي يتيح لك بدء تشغيل الهاتف بالميزات والخدمات الأساسية فقط، فعندما تكون في الوضع الآمن، يتم تعطيل معظم تطبيقات الجهات الخارجية لحماية جهازك من أي شيء، وإذا قمت بتمكين الوضع الآمن للتعامل مع أي خلل لديك، وكنت قد انتهيت من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بعد تمكين الوضع الآمن، فإليك كيفية الخروج من الوضع الآمن وبدء تشغيل هاتفك بشكل طبيعي مرة أخرى.

كيفية إيقاف تشغيل الوضع الآمن على Android

هناك طريقتان لإيقاف تشغيل الوضع الآمن على Android: عن طريق إعادة تشغيل جهازك أو استخدام لوحة الإشعارات، وفقا لما ذكرة موقع "business insider".



قم بإيقاف تشغيل الوضع الآمن باستخدام زر الطاقة

تعد أسهل طريقة لإيقاف تشغيل الوضع الآمن على Android هي ببساطة إعادة تشغيل جهازك، ويمكنك إيقاف تشغيل هاتفك عندما يكون في الوضع الآمن تمامًا كما تفعل عادةً، فقط اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يظهر رمز الطاقة على الشاشة، ثم اضغط فوقه، وعند إعادة تشغيل الهاتف، يجب أن يتم تشغيله في الوضع العادي.

قم بإيقاف تشغيل الوضع الآمن باستخدام لوحة الإشعارات

إذا كنت لا تريد استخدام زر الطاقة لإغلاق هاتفك أو غير قادر على فعل ذلك لمشكلة ما بهاتفك، فقد تكون هناك طريقة أخرى تحت تصرفك.

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للكشف عن لوحة الإشعارات، يجب أن يكون لديك أحد الخيارات التالية:



• استخدام الإخطارات: قد يكون هناك إشعار يفيد بأن الوضع الآمن قيد التشغيل، يمكنك الضغط فوقه لإيقاف تشغيل الوضع الآمن.



• استخدم رمز الطاقة: إذا كنت لا ترى إخطار الوضع الآمن. اسحب لأسفل مرة أخرى حتى تتمكن من رؤية جميع خيارات الوصول السريع. في الجزء السفلي من الشاشة، سترى أيقونات الخيار والطاقة، اضغط على أيقونة الطاقة ثم اضغط على إعادة التشغيل.



• قد لا تكون هذه الخيارات متاحة في كل من إصدارات Android، لذلك إذا لم تكن ترى هذا، فستحتاج إلى إيقاف تشغيل هاتفك بطريقة أخرى.