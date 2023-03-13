انتعاشة كبيرة لبرشلونة قبل كلاسيكو ريال مدريد

تلقى المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، دفعة قوية قبل أيام من استقبال الغريم الأزلي ريال مدريد على ملعب “كامب نو”، لخوض كلاسيكو الجولة الـ26 للدوري الإسباني، وذلك بتعافي قلب الوسط النابض من انتكاسته التي أبعدته عن الملاعب قرابة الشهر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن المايسترو تلقى إشعارات سارة من قبل الطاقم الطبي، تفيد بتعافي اليافع الإسباني بيدري من إصابته العضلية، التي ألمت به الشهر الماضي أثناء مشاركته أمام مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 لبطولة اليوربا ليغ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل في قلعة الإقليم الكاتالوني.

وجاء في نفس التقرير، أن بيدري فاجأ الطاقم الطبي باستجابته السريعة في برنامج إعادة تأهيله من إصابته في الفخذ، ما ساعده على إتمام عملية التعافي قبل أسبوع من الموعد المحدد لعودته، وبالتبعية تضاعفت فرصه في اللحاق بكلاسيكو الأحد المُقبل، كأفضل انتعاشة للمدرب تشافي، لأهمية صاحب الـ20 عاما في إستراتيجية لعب البرسا، ودوره المحور في وسط الملعب والربط مع القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

في سياق آخر، قالت الصحيفة المقربة من البلو غرانا، إن موقف الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، من المشاركة في كلاسيكو الأرض، ما زالت في علم الغيب، وذلك لعدم اكتمال شفاؤه من الإصابة التي يصارع معها منذ أواخر يناير / كانون الثاني الماضي، إلى جانب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية، بعد اتفاق المدرب مع الأطباء، على ضرورة توخي الحذر قبل الدفع بالعائدين من الإصابة في هذا التوقيت.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيخوض كلاسيكو الأحد المقبل، وهو في صدارة الليغا برصيد 65 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن النادي الأبيض، ما يعني أن أي نتيجة غير فوز الميرينغي، ستكون بمثابة الخطوة الكبيرة نحو عودة لقب الدوري إلى خزائن “كامب نو”، للمرة الأولى في عصر ما بعد الأسطورة ليونيل ميسي، هذا خلاف الكلاسيكو المنتظر على نفس الملعب الشهر المقبل، لتحديد هوية المتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوز البرسا في ذهاب نصف نهائي “سانتياغو بيرنابيو” بهدف نظيف.