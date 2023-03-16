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أوقاف الشمال تعقد اللقاء السنوي لموظفي الخدمات المسجدية

16 آذار / مارس 2023 02:02

أوقاف الشمال تعقد اللقاء السنوي لموظفي الخدمات المسجدية
أوقاف الشمال تعقد اللقاء السنوي لموظفي الخدمات المسجدية

غزة - وكالة الرأي

عقدت مديرية أوقاف الشمال اللقاء السنوي لموظفي الخدمات المسجدية؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمساجد والمديريات أ. منذر الغماري، ومدير المديرية أ. مرسي سلمان.

بدوره أكّد الغماري على أهمية دور موظفي الخدمات في المساجد، ومواكبة رؤية الوزارة للعام 2023، المتمثلة في الاستعداد الجيد، ومعالجة المشاكل، وتهيئة بيئة المساجد بالشكل المناسب.

وأشار الغماري إلى دور مجالس المساجد في الحفاظ على بيئة المسجد والارتقاء بها، من خلال متابعة أعمال الصيانة وأداء الموظفين، وإيجاد وقفيات ومتبرعين لدعم عملها، مشيدًا بجهود موظفي الخدمات المسجدية المبذولة في الارتقاء بدور العبادة.

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