الإعلام الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

غزة-الرأي:

وقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف مذكرة تفاهم مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو لتعزيز التعاون المشترك والمتبادل بين الطرفين، بهدف توحيد كافة الجهود في المجالات المشتركة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي، أ. سلامة معروف، خلال حديثه لوكالة الرأي: "إننا نعتز بتوقيع مذكرة التفاهم بين المكتب الإعلامي الحكومي والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة".

وعن أهمية المذكرة، تابع أ. معروف: " إن المذكرة تأتي في إطار تسليط الضوء والتركيز على عديد القضايا التي يطلع بها مجلس القضاء الشرعي وتهم المواطنين على صعيد الأمور الحياتية والاجتماعية التي يشرف عليها مجلس القضاء الشرعي بمحاكمه ومكوناته المختلفة".

ولفت إلى أن توقيع المذكرة يرسخ تقاطع العمل في إطار التكاملية الحكومية مع وسائل الإعلام التي يشرف عليها وينظمها المكتب الإعلامي الحكومي من أجل التوعية والإرشاد والتثقيف.

وأكد أ. معروف، أن هذه المذكرة التي وضعت أسس للشراكة التي بالتأكيد ستوضع موضع التنفيذ في قابل الأيام.

من جانبه قال، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، د. حسن الجوجو: "إن توقيع هذه المذكرة يأتي تتويجًا للتعاون المشترك بيننا وبين المكتب الإعلامي الحكومي، حيث أن المكتب الإعلامي الحكومي يمثل السلطة الرابعة، فهو السلطة الإعلامية بالإضافة للسلطات الثلاثة".

وأضاف د. الجوجو: "نأمل أن يكون هذا التوقيع بداية خير ونقطة انطلاقة جديدة وواعدة نحو تطويرالعمل القضائي الشرعي وهو الذي يهتم بالإنسان الفلسطيني قبل ولادته وأثناء حياته وبعد موته".

وتهدف المذكرة إلى تحقيق الوحدة التكاملية في الأداء الحكومي، وتأسيس حلقة وصل بين العمل القضائي والإعلام الحكومي، إلى جانب تحقيق التعاون الثنائي بين المؤسستين لتقديم التوعية الاجتماعية والدينية.

وتناولت المذكرة أهمية ربط مخرجات المنظومة القضائية والاقتراحات العلاجية بوسائل النشر المختلفة، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية المناعة الاجتماعية، مع ضرورة تعزيز مكانة الأسرة والطفل في المجتمع ودور القضاء في ذلك.

والتقت رغبة الطرفين في تحقيق تعاونٍ مشترك؛ من أجل تقديم مضامين اتصالية متعددة تهدف إلى تطوير العمل وتجويده، وتحقيق الأهداف التي نصت عليها المذكرة، على أن يشرف "الإعلام الحكومي" على تنظيم الواقع الإعلامي داخل قطاع غزة، ويدير المنظومة الإعلامية الحكومية.