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الصحة والخدمات العسكرية تفتتحان أقسام الطوارئ بمشفى كمال عدوان

16 آذار / مارس 2023 06:41

الصحة والخدمات العسكرية تفتتحان أقسام الطوارئ بمشفى كمال عدوان
الصحة والخدمات العسكرية تفتتحان أقسام الطوارئ بمشفى كمال عدوان

غزة-الرأي:

افتتحت وزارة الصحة بغزة، وبالاشتراك مع الخدمات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، أقسام الطوارئ  بمستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وبدوره قال وكيل وزارة الصحة بغزة، د. يوسف أبو الريش: "نأتي اليوم لنحتفي سويًا بهذا الإنجاز الكبير والرائع  بإضافة وترميم وإعادة تنظيم قسام الطوارئ والحوادث في مجمع كمال عدوان".

وتابع د. أبوالريش: "إن شاء الله ستكون هذه البوابات بوابات لإنقاذ الحياة ولتقديم خدمات أفضل لأهلنا الذين يستحقون منا أن نقدم لهم الأفضل".

من جانبه قال، مدير مؤسسة رحمة حول العالم، شادي الظاظا:"يأتي وفد إدارة رحمة مجددًا اليوم في زيارة قصيرة لغزة لحفل افتتاح أقسام في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، ليؤكد سويًا أننا ماضون بعون الله تعالى للوقوف بجانب أهلنا في غزة العزة لتقديم الخدمة في المجالات الحيوية منها دعم قطاع الصحة والإغاثة والمياه والتنمية المستدامة".

وقال مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، اللواء: د. محمد صالح: "يأتي هذا الافتتاح في سلسلة تطوير وتجويد الخدمة الصحية داخل قطاع غزة وخاصة في المؤسسة العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بغزة".

وأوضح د. صالح أنه تم افتتاح ثلاثة أقسام استقبال وهي استقبال الجراحة  العامة والنساء والولادة والأطفال بحلة جديدة مواكبة للمواصفات الدولية.

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