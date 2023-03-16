كلية الدعوة تبحث سبل التعاون مع الجامعة الإسلامية وجمعية نماء

غزة-الرأي:

بحث قسم التعليم المستمر في كلية الدعوة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سبل التعاون المشترك مع عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة الإسلامية في محافظة غزة، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين الطرفين.



بدوره أوضح رئيس القسم بكلية الدعوة أ. مروان أبو شمالة أهمية التعاون في تنفيذ دورات مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف؛ للارتقاء بالمسيرة التعليمية وتقديم خدمة أفضل للطلبة، مستعرضًا مراحل التطور التي مرّت بها الكلية، حتى أصبحت صرحًا تعليميًّا شرعيًّا يُحتذى به.



من جهته أشاد عميد التعليم المستمر بالجامعة الإسلامية د. علاء الجماصي بجهود كلية الدعوة ووزارة الأوقاف في تطوير التعلم الشرعي، وتنميته بما يخدم ديننا الإسلامي، ونشر تعاليمه على أوسع نطاق، مبديًا استعداده بالتعاون مع الأوقاف؛ لصقل الشخصية المسلمة.



في سياق متصل بحث مدير كلية الدعوة الإسلامية -فرع الشمال- أ. عبد القادر سالم سبل التعاون المشترك مع رئيس جمعية نماء للتنمية والتطوير أ. يوسف البرش؛ بهدف التوسع في نشر العلم الشرعي، وتخريج جيل إسلامي واع قادر على جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية.

