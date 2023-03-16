اتحاد نقابات العمال يشيد بإقرار العمل الحكومي تشكيل لجنة الأجور

غزة-الرأي:

أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطينK أ. سامي العمصي، بإقرار لجنة متابعة العمل الحكومي تشكيل لجنة الأجور، وذلك تتويجاً لجهود وزارة العمل ونقابات العمل واستجابة لمطالبات العمال المستمرة.

وثمن العمصي في لقاء مع وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين اليوم الخميس 16/03/2023م، دوره، ودور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعاليس في إقرار تشكيل اللجنة وفقاً لقانون العمل الفلسطيني، بهدف دراسة واقع الأجور بما يتناسب مع المستوى المعيشي لسكان قطاع غزة.

وقال: "جاء الوقت الذي لا بد أن يفرض فيه الحد الأدنى للأجور، لأن للقرار فوائد كثيرة ومصلحة للعامل والمجتمع ويحقق نوعًا من الاستقرار المجتمعي".

وطالب نقيب العمال الجهات المختصة بالإسراع في تشكيل اللجنة لإنصاف العمال، في ظل تعرض آلاف العمال للاستغلال من أرباب العمل بصرف أجور متدنية.

من جهته، أكد م. الغصين على أهمية مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، بعضوية لجنة الأجور، لما له من فوائد كثيرة ومصلحة للعامل وأرباب العمل وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

