وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تقيم معرض "ريحة بلادي" تجسيدا للهوية الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق كتيب تعريفي عن المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تفتتح أقسام الطوارئ في مستشفى كمال عدوان وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بغزة تُنهي عدة خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يقررون حرق غرف في أقسام السجون احتجاجًا على إجراءات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية " هينه "يشيد بمواقف الجزائر الداعمة والحاضنة للقدس والمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية القسام ينعى شهداء مجزرة جنين وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى ومساجد الضفة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن التنقل على فيسبوك باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح؟
أخبار » الأخبار الحكومية

إثر معاملات تجارية وديون شرعية

الشرطة المجتمعية بغزة تُنهي عدة خلافات مالية

17 آذار / مارس 2023 10:07

b803e174-6f71-40ce-9f69-bc9d048131ad
b803e174-6f71-40ce-9f69-bc9d048131ad

غزة- وكالة الرأي

أنهت دائرة وأقسام الشرطة المجتمعية في مراكز شرطة محافظة غزة 7 خلافات مالية على مدار الأسبوع الجاري، بين عدد من المواطنين على إثر معاملات تجارية "بيع وشراء"، وديون شرعية، بلغت قيمتهم الإجمالية 7 آلاف دولار و3 آلاف دينار.

وأوضح مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة المقدم سامح اشتيوي أن من بين الخلافات التي أنجزتها أقسام الدائرة، تمثلت في إنهاء قسم الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الشجاعية خلافًا ماليًا، حول دين شرعي بين اثنين من المواطنين بقمة 3 آلاف دينار.

وأشار إلى أنه تم جمع أطراف الخلافات وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حلول مناسبة للجميع، تنازل بموجبها المشتكين، وأنهيت ملفات الشكاوى حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟