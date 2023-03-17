الشرطة المجتمعية بغزة تُنهي عدة خلافات مالية

غزة- وكالة الرأي

أنهت دائرة وأقسام الشرطة المجتمعية في مراكز شرطة محافظة غزة 7 خلافات مالية على مدار الأسبوع الجاري، بين عدد من المواطنين على إثر معاملات تجارية "بيع وشراء"، وديون شرعية، بلغت قيمتهم الإجمالية 7 آلاف دولار و3 آلاف دينار.

وأوضح مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة المقدم سامح اشتيوي أن من بين الخلافات التي أنجزتها أقسام الدائرة، تمثلت في إنهاء قسم الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الشجاعية خلافًا ماليًا، حول دين شرعي بين اثنين من المواطنين بقمة 3 آلاف دينار.

وأشار إلى أنه تم جمع أطراف الخلافات وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حلول مناسبة للجميع، تنازل بموجبها المشتكين، وأنهيت ملفات الشكاوى حسب الأصول.