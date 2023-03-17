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الزراعة والاتحاد العام للفلاحين الفلسطنيين تبحثان التعاون

17 آذار / مارس 2023 10:23

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غزة- وكالة الرأي
استقبل وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري في مكتبه الخميس، وفداً من الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين - خانيونس ممثلا بالرئيس وأعضاء الاتحاد، وبحضور عددا من المدراء العامون بالوزارة.
بدوره، رحب اليازوري بوفد اتحاد الفلاحيين، مستمعاً إلى أهم التحديات التي تواجههم، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين
واستعرض وكيل الوزارة محاور النهوض بالقطاع الزراعي،والتي من أهمها تعزيز صمود المزارعين في اراضيهم،مشيدا بالدور الريادي للمؤسسات والنقابات الزراعية في خدمة المزارعين، ورعاية المشاريع الاغاثية والتنموية بالقطاع.
 

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