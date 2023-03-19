شركة "بايدو" الصينية تكشف عن روبوت محادثة

كشفت شركة الإنترنت الصينية Baidu عن روبوت محادثة يستخدم الذكاء الاصطناعي ويسمى ERNIE Bot.

أفادت بذلك الخميس 16 مارس صحيفة Caixin المالية الصينية.

وحسب الصحيفة فقد أظهر رئيس شركة "بايدو"، روبرت لي، أثناء العرض كيف يُجري "إرني بوت" حسابات رياضية، ويُنتج مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية، ويتعرف على اللغة الصينية. وسيكون روبوت المحادثة متاحا لمجموعة محدودة من الخبراء، وبعد إدخال التعديلات اللازمة على تصميم الروبوت، سيتم توسيع مجال الوصول إلى اختباره.

ويشار إلى أن روبوت المحادثة الصيني سيعمل بطريقة مشابهة لـ ChatGPT التابع لشركة OpenAI الأمريكية.

يذكر أن روبوت الدردشة ChatGPT الأمريكي تم إطلاقه نهاية عام 2022. وتتواصل الخدمة مع المستخدم في نظام الحوار. ويمكن أن يجيب روبوت الدردشة على أسئلة إضافية ويعترف بأخطائه، ويتحدى لافتراضات غير الصحيحة، ويرفض الطلبات غير المناسبة. ولفتت إمكانات الخدمة اهتماما واسعا بين الجمهور. وفي الوقت نفسه خضع الروبوت التابع لشركة OpenAI لانتقادات بعد أن استخدمه الطلاب في جميع أنحاء العالم لاجتياز الامتحانات وإعداد دراسات أكاديمية.

المصدر: تاس